О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 ноября 2021 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,7% - до 1,9169, курс рубля снизился на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9169

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2328

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6833

1 Бразильский реал

0,3030

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1081

100 Вон Республики Корея

0,1432

1 Чешская крона

0,0754

100 Чилийских песо

0,2049

1 Китайский юань

0, 2663

1 Датская крона

0,2578

1 Грузинский лари

0,5459

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2851

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1900

1 Швейцарский франк

1,8300

1 Израильский шекель

0, 5494

1 Канадский доллар

1,3450

1 Кувейтский динар

5,6188

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4063

1 Мексиканское песо

0,0817

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1906

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4086

1 Сингапурский доллар

1,2490

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3775

1 Турецкая лира

0,1521

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1511

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0640

100 Японских йен

1,4892

1 Новозеландский доллар

1,1903

Золото (1 унция)

3142,6115

Серебро (1 унция)

42,0453

Платина (1 унция)

1765,1695

Палладий (1 унция)

3517,6145
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.11.2021)

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
18 ноября 2021 г. 09:52
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
16 ноября 2021 г. 12:03
Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
ФотоЗадержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
21 ноября 2021 г. 12:50
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
17 ноября 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi