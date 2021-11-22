Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,7% - до 1,9169, курс рубля снизился на 0,4% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9169 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2328 1 Аргентинское песо 0,0169 1 Белорусский рубль 0,6833 1 Бразильский реал 0,3030 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1081 100 Вон Республики Корея 0,1432 1 Чешская крона 0,0754 100 Чилийских песо 0,2049 1 Китайский юань 0, 2663 1 Датская крона 0,2578 1 Грузинский лари 0,5459 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,2851 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1900 1 Швейцарский франк 1,8300 1 Израильский шекель 0, 5494 1 Канадский доллар 1,3450 1 Кувейтский динар 5,6188 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4063 1 Мексиканское песо 0,0817 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1906 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4086 1 Сингапурский доллар 1,2490 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3775 1 Турецкая лира 0,1521 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1511 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0640 100 Японских йен 1,4892 1 Новозеландский доллар 1,1903 Золото (1 унция) 3142,6115 Серебро (1 унция) 42,0453 Платина (1 унция) 1765,1695 Палладий (1 унция) 3517,6145 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.11.2021)