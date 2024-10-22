Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 1,8395 маната, курс рубля - на 1,12%, до 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8395
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,1368
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2985
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0966
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1233
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,1785
|
1 Китайский юань
|
0,2387
|
1 Датская крона
|
0,2467
|
1 Грузинский лари
|
0,6240
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2101
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1611
|
1 Швейцарский франк
|
1,9650
|
1 Израильский шекель
|
0,4493
|
1 Канадский доллар
|
1,2293
|
1 Кувейтский динар
|
5,5474
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3933
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1555
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4258
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2925
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2660
|
1 Турецкая лира
|
0,0496
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1595
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1271
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0299
|
Золото (1 унция)
|
4649,1770
|
Серебро (1 унция)
|
58,1029
|
Платина (1 унция)
|
1720,7060
|
Палладий (1 унция)
|
1816,2715