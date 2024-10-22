Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 1,8395 маната, курс рубля - на 1,12%, до 0,0176 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8395 1 Российский рубль 0,0176 1 Австралийский доллар 1,1368 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2985 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0966 100 Вон Республики Корея 0,1233 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1785 1 Китайский юань 0,2387 1 Датская крона 0,2467 1 Грузинский лари 0,6240 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2101 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1611 1 Швейцарский франк 1,9650 1 Израильский шекель 0,4493 1 Канадский доллар 1,2293 1 Кувейтский динар 5,5474 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3933 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1555 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4258 1 Сингапурский доллар 1,2925 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2660 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1595 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1271 1 Новозеландский доллар 1,0299 Золото (1 унция) 4649,1770 Серебро (1 унция) 58,1029 Платина (1 унция) 1720,7060 Палладий (1 унция) 1816,2715 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.10.2024)