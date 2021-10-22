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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 октября 2021 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2021)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9768, курс рубля уменьшился на 0,4% - до 0,0239 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9768

1 Российский рубль

0,0239

1 Австралийский доллар

1,2705

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,6986

1 Бразильский реал

0,3003

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1161

100 Вон Республики Корея

0,1442

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2079

1 Китайский юань

0, 2657

1 Датская крона

0,2657

1 Грузинский лари

0, 5417

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3451

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1977

1 Швейцарский франк

1,8522

1 Израильский шекель

0, 5297

1 Канадский доллар

1,3762

1 Кувейтский динар

5,6367

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4089

1 Мексиканское песо

0,0839

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2033

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4291

1 Сингапурский доллар

1,2634

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4051

1 Турецкая лира

0,1784

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,4904

1 Новозеландский доллар

1,2180

Золото (1 унция)

3037,3985

Серебро (1 унция)

41,1107

Платина (1 унция)

1794,5880

Палладий (1 унция)

3472,6240
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2021)

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