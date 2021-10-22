Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9768, курс рубля уменьшился на 0,4% - до 0,0239 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9768
|
1 Российский рубль
|
0,0239
|
1 Австралийский доллар
|
1,2705
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,6986
|
1 Бразильский реал
|
0,3003
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1161
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1442
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2079
|
1 Китайский юань
|
0, 2657
|
1 Датская крона
|
0,2657
|
1 Грузинский лари
|
0, 5417
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3451
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1977
|
1 Швейцарский франк
|
1,8522
|
1 Израильский шекель
|
0, 5297
|
1 Канадский доллар
|
1,3762
|
1 Кувейтский динар
|
5,6367
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4089
|
1 Мексиканское песо
|
0,0839
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2033
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4291
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2634
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4051
|
1 Турецкая лира
|
0,1784
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0645
|
100 Японских йен
|
1,4904
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2180
|
Золото (1 унция)
|
3037,3985
|
Серебро (1 унция)
|
41,1107
|
Платина (1 унция)
|
1794,5880
|
Палладий (1 унция)
|
3472,6240