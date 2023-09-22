О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 сентября 2023 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8109 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8109

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,0923

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3445

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0899

100 Вон Республики Корея

0,1273

1 Чешская крона

0,0741

100 Чилийских песо

0,1911

1 Китайский юань

0,2328

1 Датская крона

0,2429

1 Грузинский лари

0,6330

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0879

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1521

1 Швейцарский франк

1,8788

1 Израильский шекель

0,4456

1 Канадский доллар

1,2625

1 Кувейтский динар

5,5031

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3626

1 Мексиканское песо

0,0988

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1579

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,3927

1 Сингапурский доллар

1,2441

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2383

1 Турецкая лира

0,0627

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1488

1 Новозеландский доллар

1,0092

Золото (1 унция)

3270,9445

Серебро (1 унция)

40,0361

Платина (1 унция)

1580,5835

Палладий (1 унция)

2168,4520
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2023)

Самое читаемое

Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
ФотоВ Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
16 сентября 2023 г. 13:09
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
16 сентября 2023 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi