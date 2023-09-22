Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8109 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0177 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8109
|
1 Российский рубль
|
0,0177
|
1 Австралийский доллар
|
1,0923
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3445
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0899
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1273
|
1 Чешская крона
|
0,0741
|
100 Чилийских песо
|
0,1911
|
1 Китайский юань
|
0,2328
|
1 Датская крона
|
0,2429
|
1 Грузинский лари
|
0,6330
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0879
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1521
|
1 Швейцарский франк
|
1,8788
|
1 Израильский шекель
|
0,4456
|
1 Канадский доллар
|
1,2625
|
1 Кувейтский динар
|
5,5031
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3626
|
1 Мексиканское песо
|
0,0988
|
1 Молдавский лей
|
0,0945
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1579
|
100 Узбекских сумов
|
0,0140
|
1 Польский злотый
|
0,3927
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2441
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2383
|
1 Турецкая лира
|
0,0627
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1488
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0092
|
Золото (1 унция)
|
3270,9445
|
Серебро (1 унция)
|
40,0361
|
Платина (1 унция)
|
1580,5835
|
Палладий (1 унция)
|
2168,4520