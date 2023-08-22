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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22%, составив 1,8544 маната, курс рубля вырос на 0,55% до 0,0181 маната.
Финансы
22 августа 2023 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22%, составив 1,8544 маната, курс рубля вырос на 0,55% до 0,0181 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8544

1 Российский рубль

0,0181

1 Австралийский доллар

1,0908

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3414

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0897

100 Вон Республики Корея

0,1271

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,1953

1 Китайский юань

0,2333

1 Датская крона

0,2488

1 Грузинский лари

0,6494

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1707

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1553

1 Швейцарский франк

1,9361

1 Израильский шекель

0,4501

1 Канадский доллар

1,2550

1 Кувейтский динар

5,5180

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3655

1 Мексиканское песо

0,1000

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1603

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4144

1 Сингапурский доллар

1,2536

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2632

1 Турецкая лира

0,0625

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1642

1 Новозеландский доллар

1,0085

Золото (1 унция)

3220,6840

Серебро (1 унция)

39,5523

Платина (1 унция)

1551,0460

Палладий (1 унция)

2118,7695
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.08.2023)

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