Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8509 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0193 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8509 1 Российский рубль 0,0193 1 Австралийский доллар 1,1336 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3037 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0931 100 Вон Республики Корея 0,1224 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1800 1 Китайский юань 0,2337 1 Датская крона 0,2481 1 Грузинский лари 0,6285 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1960 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1593 1 Швейцарский франк 1,9130 1 Израильский шекель 0,4664 1 Канадский доллар 1,2379 1 Кувейтский динар 5,5640 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3630 1 Мексиканское песо 0,0943 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1556 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4314 1 Сингапурский доллар 1,2636 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2539 1 Турецкая лира 0,0514 1 Тайваньский доллар 0,0517 1 Таджикский сомони 0,1593 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 100 Японских йен 1,0798 1 Новозеландский доллар 1,0189 Золото (1 унция) 4089,6050 Серебро (1 унция) 49,5041 Платина (1 унция) 1640,5510 Палладиум (1 унция) 1562,2150 Подпишитесь на наш Telegram канал