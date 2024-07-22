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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 июля 2024 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8509 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8509

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1336

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3037

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0931

100 Вон Республики Корея

0,1224

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1800

1 Китайский юань

0,2337

1 Датская крона

0,2481

1 Грузинский лари

0,6285

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1960

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1593

1 Швейцарский франк

1,9130

1 Израильский шекель

0,4664

1 Канадский доллар

1,2379

1 Кувейтский динар

5,5640

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3630

1 Мексиканское песо

0,0943

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1556

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4314

1 Сингапурский доллар

1,2636

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2539

1 Турецкая лира

0,0514

1 Тайваньский доллар

0,0517

1 Таджикский сомони

0,1593

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,0798

1 Новозеландский доллар

1,0189

Золото (1 унция)

4089,6050

Серебро (1 унция)

49,5041

Платина (1 унция)

1640,5510

Палладиум (1 унция)

1562,2150
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.07.2024)

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