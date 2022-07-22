Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39%, до 1,7309, курс рубля сократился на 4,84%, до 0,0295 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7309
|
1 Российский рубль
|
0,0295
|
1 Австралийский доллар
|
1,1729
|
1 Аргентинское песо
|
0,0131
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3092
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0996
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1295
|
1 Чешская крона
|
0,0706
|
100 Чилийских песо
|
0,1834
|
1 Китайский юань
|
0,2513
|
1 Датская крона
|
0,2325
|
1 Грузинский лари
|
0,6073
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0328
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1660
|
1 Швейцарский франк
|
1,7546
|
1 Израильский шекель
|
0,4935
|
1 Канадский доллар
|
1,3182
|
1 Кувейтский динар
|
5,5254
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3817
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0897
|
1 Норвежская крона
|
0,1702
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3634
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2218
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2360
|
1 Турецкая лира
|
0,0959
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0568
|
1 Таджикский сомони
|
0,1620
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2332
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0565
|
Золото (1 унция)
|
2912,7205
|
Серебро (1 унция)
|
31,8538
|
Платина (1 унция)
|
1486,8880
|
Палладий (1 унция)
|
3233,6720