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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 июля 2022 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39%, до 1,7309, курс рубля сократился на 4,84%, до 0,0295 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7309

1 Российский рубль

0,0295

1 Австралийский доллар

1,1729

1 Аргентинское песо

0,0131

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3092

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0996

100 Вон Республики Корея

0,1295

1 Чешская крона

0,0706

100 Чилийских песо

0,1834

1 Китайский юань

0,2513

1 Датская крона

0,2325

1 Грузинский лари

0,6073

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0328

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1660

1 Швейцарский франк

1,7546

1 Израильский шекель

0,4935

1 Канадский доллар

1,3182

1 Кувейтский динар

5,5254

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3817

1 Мексиканское песо

0,0821

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0897

1 Норвежская крона

0,1702

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3634

1 Сингапурский доллар

1,2218

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2360

1 Турецкая лира

0,0959

1 Тайваньский доллар

0,0568

1 Таджикский сомони

0,1620

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2332

1 Новозеландский доллар

1,0565

Золото (1 унция)

2912,7205

Серебро (1 унция)

31,8538

Платина (1 унция)

1486,8880

Палладий (1 унция)

3233,6720
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.07.2022)

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