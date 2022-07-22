Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/f54e8beb-4699-48b6-87c3-64549d1e5578.jpg https://static.report.az/photo/f54e8beb-4699-48b6-87c3-64549d1e5578.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39%, до 1,7309, курс рубля сократился на 4,84%, до 0,0295 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7309 1 Российский рубль 0,0295 1 Австралийский доллар 1,1729 1 Аргентинское песо 0,0131 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3092 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0996 100 Вон Республики Корея 0,1295 1 Чешская крона 0,0706 100 Чилийских песо 0,1834 1 Китайский юань 0,2513 1 Датская крона 0,2325 1 Грузинский лари 0,6073 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0328 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1660 1 Швейцарский франк 1,7546 1 Израильский шекель 0,4935 1 Канадский доллар 1,3182 1 Кувейтский динар 5,5254 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0211 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3817 1 Мексиканское песо 0,0821 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0897 1 Норвежская крона 0,1702 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3634 1 Сингапурский доллар 1,2218 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2360 1 Турецкая лира 0,0959 1 Тайваньский доллар 0,0568 1 Таджикский сомони 0,1620 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,2332 1 Новозеландский доллар 1,0565 Золото (1 унция) 2912,7205 Серебро (1 унция) 31,8538 Платина (1 унция) 1486,8880 Палладий (1 унция) 3233,6720 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.07.2022)