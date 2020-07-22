Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,96% - до 1,9615 маната, курс рубля на 0,84% - до 0,0240 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9615 1 Российский рубль 0.0240 1 Австралийский доллар 1.2134 1 Аргентинское песо 0.0237 1 Белорусский рубль 0.7122 1 Бразильский реал 0.3286 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1037 100 Вон Республики Корея 0.1424 1 Чешская крона 0.0745 100 Чилийских песо 0.2197 1 Китайский юань 0.2438 1 Датская крона 0.2636 1 Грузинский лари 0.5527 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0228 1 Британский фунт стерлингов 2.1621 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1916 1 Швейцарский франк 1.8235 1 Израильский шекель 0.4974 1 Канадский доллар 1.2642 1 Кувейтский динар 5.5360 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.1133 1 Малазийский ринггит 0.3997 1 Мексиканское песо 0.0763 1 Молдавский лей 0.1001 1 Египетский фунт 0.1063 1 Норвежская крона 0.1868 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4428 1 Сингапурский доллар 1.2285 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3639 1 Турецкая лира 0.2488 1 Тайваньский доллар 0.0578 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0613 100 Японских йен 1.5908 1 Новозеландский доллар 1.1297 Золото (1 унция) 3156.4240 Серебро (1 унция) 37.9967 Платина (1 унция) 1494.8695 Палладий (1 унция) 3644.9360 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.07.2020)

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