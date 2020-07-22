Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,96% - до 1,9615 маната, курс рубля на 0,84% - до 0,0240 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9615
|
1 Российский рубль
|
0.0240
|
1 Австралийский доллар
|
1.2134
|
1 Аргентинское песо
|
0.0237
|
1 Белорусский рубль
|
0.7122
|
1 Бразильский реал
|
0.3286
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1037
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1424
|
1 Чешская крона
|
0.0745
|
100 Чилийских песо
|
0.2197
|
1 Китайский юань
|
0.2438
|
1 Датская крона
|
0.2636
|
1 Грузинский лари
|
0.5527
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1621
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1916
|
1 Швейцарский франк
|
1.8235
|
1 Израильский шекель
|
0.4974
|
1 Канадский доллар
|
1.2642
|
1 Кувейтский динар
|
5.5360
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0219
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1133
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3997
|
1 Мексиканское песо
|
0.0763
|
1 Молдавский лей
|
0.1001
|
1 Египетский фунт
|
0.1063
|
1 Норвежская крона
|
0.1868
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4428
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2285
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3639
|
1 Турецкая лира
|
0.2488
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0613
|
100 Японских йен
|
1.5908
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1297
|
Золото (1 унция)
|
3156.4240
|
Серебро (1 унция)
|
37.9967
|
Платина (1 унция)
|
1494.8695
|
Палладий (1 унция)
|
3644.9360