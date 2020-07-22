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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
22 июля 2020 г. 11:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2020)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,96% - до 1,9615 маната, курс рубля на 0,84% - до 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9615

1 Российский рубль

0.0240

1 Австралийский доллар

1.2134

1 Аргентинское песо

0.0237

1 Белорусский рубль

0.7122

1 Бразильский реал

0.3286

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1037

100 Вон Республики Корея

0.1424

1 Чешская крона

0.0745

100 Чилийских песо

0.2197

1 Китайский юань

0.2438

1 Датская крона

0.2636

1 Грузинский лари

0.5527

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.1621

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1916

1 Швейцарский франк

1.8235

1 Израильский шекель

0.4974

1 Канадский доллар

1.2642

1 Кувейтский динар

5.5360

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1133

1 Малазийский ринггит

0.3997

1 Мексиканское песо

0.0763

1 Молдавский лей

0.1001

1 Египетский фунт

0.1063

1 Норвежская крона

0.1868

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4428

1 Сингапурский доллар

1.2285

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3639

1 Турецкая лира

0.2488

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0613

100 Японских йен

1.5908

1 Новозеландский доллар

1.1297

Золото (1 унция)

3156.4240

Серебро (1 унция)

37.9967

Платина (1 унция)

1494.8695

Палладий (1 унция)

3644.9360
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.07.2020)
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