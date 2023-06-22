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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 июня 2023 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,66%, составив 1,8680 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0202 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8680

1 Российский рубль

0,0202

1 Австралийский доллар

1,1500

1 Аргентинское песо

0,0067

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3569

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0925

100 Вон Республики Корея

0,1314

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2114

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2508

1 Грузинский лари

0,6498

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1691

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1594

1 Швейцарский франк

1,9042

1 Израильский шекель

0,4695

1 Канадский доллар

1,2913

1 Кувейтский динар

5,5344

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3656

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1594

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4210

1 Сингапурский доллар

1,2670

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2725

1 Турецкая лира

0,0721

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1991

1 Новозеландский доллар

1,0526

Золото (1 унция)

3280,7620

Серебро (1 унция)

38,3751

Платина (1 унция)

1601,8250

Палладиум (1 унция)

2280,9920
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.06.2023)

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