Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,66%, составив 1,8680 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0202 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8680
|
1 Российский рубль
|
0,0202
|
1 Австралийский доллар
|
1,1500
|
1 Аргентинское песо
|
0,0067
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3569
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0925
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1314
|
1 Чешская крона
|
0,0787
|
100 Чилийских песо
|
0,2114
|
1 Китайский юань
|
0,2368
|
1 Датская крона
|
0,2508
|
1 Грузинский лари
|
0,6498
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1691
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1594
|
1 Швейцарский франк
|
1,9042
|
1 Израильский шекель
|
0,4695
|
1 Канадский доллар
|
1,2913
|
1 Кувейтский динар
|
5,5344
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3656
|
1 Мексиканское песо
|
0,0992
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1594
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4210
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2670
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2725
|
1 Турецкая лира
|
0,0721
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0549
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1991
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0526
|
Золото (1 унция)
|
3280,7620
|
Серебро (1 унция)
|
38,3751
|
Платина (1 унция)
|
1601,8250
|
Палладиум (1 унция)
|
2280,9920