Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 2,0246, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0246 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2785 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6718 1 Бразильский реал 0,3390 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1193 100 Вон Республики Корея 0,1501 1 Чешская крона 0,0793 100 Чилийских песо 0,2275 1 Китайский юань 0,2630 1 Датская крона 0,2723 1 Грузинский лари 0,5388 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3650 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1991 1 Швейцарский франк 1,8491 1 Израильский шекель 0,5206 1 Канадский доллар 1,3739 1 Кувейтский динар 5,6445 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4097 1 Мексиканское песо 0,0828 1 Молдавский лей 0,0951 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,1979 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4471 1 Сингапурский доллар 1,2639 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4261 1 Турецкая лира 0,1935 1 Тайваньский доллар 0,0609 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0624 100 Японских йен 1,5397 1 Новозеландский доллар 1,1867 Золото (1 унция) 3040,2885 Серебро (1 унция) 44,2154 Платина (1 унция) 1824,1680 Палладий (1 унция) 4415,6055 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.06.2021)