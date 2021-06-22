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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 июня 2021 г. 10:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 2,0246, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0246

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2785

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6718

1 Бразильский реал

0,3390

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1193

100 Вон Республики Корея

0,1501

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2275

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2723

1 Грузинский лари

0,5388

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3650

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1991

1 Швейцарский франк

1,8491

1 Израильский шекель

0,5206

1 Канадский доллар

1,3739

1 Кувейтский динар

5,6445

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4097

1 Мексиканское песо

0,0828

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1979

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4471

1 Сингапурский доллар

1,2639

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4261

1 Турецкая лира

0,1935

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0624

100 Японских йен

1,5397

1 Новозеландский доллар

1,1867

Золото (1 унция)

3040,2885

Серебро (1 унция)

44,2154

Платина (1 унция)

1824,1680

Палладий (1 унция)

4415,6055
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.06.2021)

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