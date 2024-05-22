Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8451 маната, курс рубля повысился на 1,1 % и составил 0,0189 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8451 1 Российский рубль 0,0189 1 Австралийский доллар 1,1336 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3318 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0940 100 Вон Республики Корея 0,1248 1 Чешская крона 0,0746 100 Чилийских песо 0,1913 1 Китайский юань 0,2348 1 Датская крона 0,2473 1 Грузинский лари 0,6256 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1608 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1590 1 Швейцарский франк 1,8650 1 Израильский шекель 0,4633 1 Канадский доллар 1,2460 1 Кувейтский динар 5,5385 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3620 1 Мексиканское песо 0,1023 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0365 1 Норвежская крона 0,1594 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4339 1 Сингапурский доллар 1,2617 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2526 1 Турецкая лира 0,0528 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0427 100 Японских йен 1,0873 1 Новозеландский доллар 1,0400 Золото (1 унция) 4101,9045 Серебро (1 унция) 53,8518 Платина (1 унция) 1783,5125 Палладиум (1 унция) 1737,0175 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.05.2024)