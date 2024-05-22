Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8451 маната, курс рубля повысился на 1,1 % и составил 0,0189 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8451
|
1 Российский рубль
|
0,0189
|
1 Австралийский доллар
|
1,1336
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3318
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0940
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1248
|
1 Чешская крона
|
0,0746
|
100 Чилийских песо
|
0,1913
|
1 Китайский юань
|
0,2348
|
1 Датская крона
|
0,2473
|
1 Грузинский лари
|
0,6256
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1608
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0106
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1590
|
1 Швейцарский франк
|
1,8650
|
1 Израильский шекель
|
0,4633
|
1 Канадский доллар
|
1,2460
|
1 Кувейтский динар
|
5,5385
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3620
|
1 Мексиканское песо
|
0,1023
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,0365
|
1 Норвежская крона
|
0,1594
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4339
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2617
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2526
|
1 Турецкая лира
|
0,0528
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0427
|
100 Японских йен
|
1,0873
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0400
|
Золото (1 унция)
|
4101,9045
|
Серебро (1 унция)
|
53,8518
|
Платина (1 унция)
|
1783,5125
|
Палладиум (1 унция)
|
1737,0175