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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, составив 1,8390 маната, курс рубля вырос на 0,5% до 0,0212 маната.
Финансы
22 мая 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2023)

9:18 По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, составив 1,8390 маната, курс рубля вырос на 0,5% до 0,0212 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8390

1 Российский рубль

0,0212

1 Австралийский доллар

1,1306

1 Аргентинское песо

0,0073

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3401

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0875

100 Вон Республики Корея

0,1291

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2129

1 Китайский юань

0,2420

1 Датская крона

0,2469

1 Грузинский лари

0,6725

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1174

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,8926

1 Израильский шекель

0,4659

1 Канадский доллар

1,2595

1 Кувейтский динар

5,5350

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3745

1 Мексиканское песо

0,0957

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1563

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4048

1 Сингапурский доллар

1,2643

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2711

1 Турецкая лира

0,0858

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2335

1 Новозеландский доллар

1,0689

Золото (1 унция)

3358,1970

Серебро (1 унция)

40,3255

Платина (1 унция)

1811,3075

Палладий (1 унция)

2563,8635
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.05.2023)

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