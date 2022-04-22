Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,8438, курс рубля - на 1,94%, до 0,0210 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8438
|
1 Российский рубль
|
0,0210
|
1 Австралийский доллар
|
1,2482
|
1 Аргентинское песо
|
0,0149
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3678
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1102
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1371
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,2059
|
1 Китайский юань
|
0,2628
|
1 Датская крона
|
0,2478
|
1 Грузинский лари
|
0,5595
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2145
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1790
|
1 Швейцарский франк
|
1,7830
|
1 Израильский шекель
|
0,5241
|
1 Канадский доллар
|
1,3499
|
1 Кувейтский динар
|
5,5685
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3945
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0921
|
1 Египетский фунт
|
0,0914
|
1 Норвежская крона
|
0,1913
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3974
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2470
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3230
|
1 Турецкая лира
|
0,1156
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0581
|
1 Таджикский сомони
|
0,1363
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0570
|
100 Японских йен
|
1,3263
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1387
|
Золото (1 унция)
|
3319,3860
|
Серебро (1 унция)
|
41,7679
|
Платина (1 унция)
|
1652,2895
|
Палладий (1 унция)
|
4153,7290