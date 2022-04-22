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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 апреля 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,8438, курс рубля - на 1,94%, до 0,0210 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8438

1 Российский рубль

0,0210

1 Австралийский доллар

1,2482

1 Аргентинское песо

0,0149

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3678

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1102

100 Вон Республики Корея

0,1371

1 Чешская крона

0,0757

100 Чилийских песо

0,2059

1 Китайский юань

0,2628

1 Датская крона

0,2478

1 Грузинский лари

0,5595

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2145

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1790

1 Швейцарский франк

1,7830

1 Израильский шекель

0,5241

1 Канадский доллар

1,3499

1 Кувейтский динар

5,5685

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3945

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,0914

1 Норвежская крона

0,1913

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3974

1 Сингапурский доллар

1,2470

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3230

1 Турецкая лира

0,1156

1 Тайваньский доллар

0,0581

1 Таджикский сомони

0,1363

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0570

100 Японских йен

1,3263

1 Новозеландский доллар

1,1387

Золото (1 унция)

3319,3860

Серебро (1 унция)

41,7679

Платина (1 унция)

1652,2895

Палладий (1 унция)

4153,7290
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.04.2022)

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