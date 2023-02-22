Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, составив 1,8116 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0226 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8116
|
1 Российский рубль
|
0,0226
|
1 Австралийский доллар
|
1,1620
|
1 Аргентинское песо
|
0,0088
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3293
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0931
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1303
|
1 Чешская крона
|
0,0764
|
100 Чилийских песо
|
0,2118
|
1 Китайский юань
|
0,2466
|
1 Датская крона
|
0,2433
|
1 Грузинский лари
|
0,6444
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0579
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1638
|
1 Швейцарский франк
|
1,8347
|
1 Израильский шекель
|
0,4667
|
1 Канадский доллар
|
1,2553
|
1 Кувейтский динар
|
5,5454
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3832
|
1 Мексиканское песо
|
0,0922
|
1 Молдавский лей
|
0,0908
|
1 Египетский фунт
|
0,0556
|
1 Норвежская крона
|
0,1651
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3815
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2691
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2677
|
1 Турецкая лира
|
0,0901
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0557
|
1 Таджикский сомони
|
0,1658
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2599
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0578
|
Золото (1 унция)
|
3122,1605
|
Серебро (1 унция)
|
37,1076
|
Платина (1 унция)
|
1608,4125
|
Палладий (1 унция)
|
2581,6540