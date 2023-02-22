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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 февраля 2023 г. 10:06
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, составив 1,8116 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8116

1 Российский рубль

0,0226

1 Австралийский доллар

1,1620

1 Аргентинское песо

0,0088

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3293

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0931

100 Вон Республики Корея

0,1303

1 Чешская крона

0,0764

100 Чилийских песо

0,2118

1 Китайский юань

0,2466

1 Датская крона

0,2433

1 Грузинский лари

0,6444

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0579

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1638

1 Швейцарский франк

1,8347

1 Израильский шекель

0,4667

1 Канадский доллар

1,2553

1 Кувейтский динар

5,5454

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3832

1 Мексиканское песо

0,0922

1 Молдавский лей

0,0908

1 Египетский фунт

0,0556

1 Норвежская крона

0,1651

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3815

1 Сингапурский доллар

1,2691

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2677

1 Турецкая лира

0,0901

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1658

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2599

1 Новозеландский доллар

1,0578

Золото (1 унция)

3122,1605

Серебро (1 унция)

37,1076

Платина (1 унция)

1608,4125

Палладий (1 унция)

2581,6540
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.02.2023)

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