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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,56% - до 1,9211, курс рубля повысился на 4,5% - до 0,0213 маната. Валюта
Финансы
22 февраля 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,56% - до 1,9211, курс рубля повысился на 4,5% - до 0,0213 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9211

1 Российский рубль

0,0213

1 Австралийский доллар

1,2243

1 Аргентинское песо

0,0159

1 Белорусский рубль

0,6549

1 Бразильский реал

0,3329

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1119

100 Вон Республики Корея

0,1422

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2128

1 Китайский юань

0,2680

1 Датская крона

0,2582

1 Грузинский лари

0,5686

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3105

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1798

1 Швейцарский франк

1,8556

1 Израильский шекель

0,5283

1 Канадский доллар

1,3325

1 Кувейтский динар

5,6206

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1887

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4227

1 Сингапурский доллар

1,2615

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3855

1 Турецкая лира

0,1243

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0593

100 Японских йен

1,4827

1 Новозеландский доллар

1,1410

Золото (1 унция)

3243,6340

Серебро (1 унция)

41,1093

Платина (1 унция)

1854,5215

Палладий (1 унция)

4091,0670
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.02.2022)

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