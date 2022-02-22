Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,56% - до 1,9211, курс рубля повысился на 4,5% - до 0,0213 маната. Валюта

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,56% - до 1,9211, курс рубля повысился на 4,5% - до 0,0213 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9211 1 Российский рубль 0,0213 1 Австралийский доллар 1,2243 1 Аргентинское песо 0,0159 1 Белорусский рубль 0,6549 1 Бразильский реал 0,3329 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1119 100 Вон Республики Корея 0,1422 1 Чешская крона 0,0787 100 Чилийских песо 0,2128 1 Китайский юань 0,2680 1 Датская крона 0,2582 1 Грузинский лари 0,5686 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3105 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1798 1 Швейцарский франк 1,8556 1 Израильский шекель 0,5283 1 Канадский доллар 1,3325 1 Кувейтский динар 5,6206 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0947 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1887 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4227 1 Сингапурский доллар 1,2615 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3855 1 Турецкая лира 0,1243 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0593 100 Японских йен 1,4827 1 Новозеландский доллар 1,1410 Золото (1 унция) 3243,6340 Серебро (1 унция) 41,1093 Платина (1 унция) 1854,5215 Палладий (1 унция) 4091,0670 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.02.2022)