Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,56% - до 1,9211, курс рубля повысился на 4,5% - до 0,0213 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9211
|
1 Российский рубль
|
0,0213
|
1 Австралийский доллар
|
1,2243
|
1 Аргентинское песо
|
0,0159
|
1 Белорусский рубль
|
0,6549
|
1 Бразильский реал
|
0,3329
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1119
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1422
|
1 Чешская крона
|
0,0787
|
100 Чилийских песо
|
0,2128
|
1 Китайский юань
|
0,2680
|
1 Датская крона
|
0,2582
|
1 Грузинский лари
|
0,5686
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3105
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1798
|
1 Швейцарский франк
|
1,8556
|
1 Израильский шекель
|
0,5283
|
1 Канадский доллар
|
1,3325
|
1 Кувейтский динар
|
5,6206
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4062
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1887
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4227
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2615
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3855
|
1 Турецкая лира
|
0,1243
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0593
|
100 Японских йен
|
1,4827
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1410
|
Золото (1 унция)
|
3243,6340
|
Серебро (1 унция)
|
41,1093
|
Платина (1 унция)
|
1854,5215
|
Палладий (1 унция)
|
4091,0670