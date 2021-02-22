О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
22 февраля 2021 г. 09:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 2,0608 маната, курс рубля не изменился - 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0608

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3392

1 Аргентинское песо

0,0191

1 Белорусский рубль

0,6564

1 Бразильский реал

0,3156

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1155

100 Вон Республики Корея

0,1535

1 Чешская крона

0,0796

100 Чилийских песо

0,2401

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2771

1 Грузинский лари

0,5147

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3841

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2056

1 Швейцарский франк

1,8943

1 Израильский шекель

0,5194

1 Канадский доллар

1,3488

1 Кувейтский динар

5,6198

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4208

1 Мексиканское песо

0,0828

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,1086

1 Норвежская крона

0,2012

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4599

1 Сингапурский доллар

1,2846

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4530

1 Турецкая лира

0,2438

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0610

100 Японских йен

1,6095

1 Новозеландский доллар

1,2424

Золото (1 унция)

3034,2025

Серебро (1 унция)

46,6846

Платина (1 унция)

2196,6975

Палладий (1 унция)

4097,8330
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.02.2021)

Новости партнеров

Самое важное

Завтра в Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана
Завтра в Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана
22 февраля 2021 г. 11:01
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
19 февраля 2021 г. 11:21
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
18 февраля 2021 г. 20:21
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
18 февраля 2021 г. 17:27
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
18 февраля 2021 г. 13:31
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi