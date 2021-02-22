Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 2,0608 маната, курс рубля не изменился - 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0608
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3392
|
1 Аргентинское песо
|
0,0191
|
1 Белорусский рубль
|
0,6564
|
1 Бразильский реал
|
0,3156
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1155
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1535
|
1 Чешская крона
|
0,0796
|
100 Чилийских песо
|
0,2401
|
1 Китайский юань
|
0,2631
|
1 Датская крона
|
0,2771
|
1 Грузинский лари
|
0,5147
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3841
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2056
|
1 Швейцарский франк
|
1,8943
|
1 Израильский шекель
|
0,5194
|
1 Канадский доллар
|
1,3488
|
1 Кувейтский динар
|
5,6198
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4208
|
1 Мексиканское песо
|
0,0828
|
1 Молдавский лей
|
0,0972
|
1 Египетский фунт
|
0,1086
|
1 Норвежская крона
|
0,2012
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4599
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2846
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4530
|
1 Турецкая лира
|
0,2438
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0610
|
100 Японских йен
|
1,6095
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2424
|
Золото (1 унция)
|
3034,2025
|
Серебро (1 унция)
|
46,6846
|
Платина (1 унция)
|
2196,6975
|
Палладий (1 унция)
|
4097,8330