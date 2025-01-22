Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,25% - до 1,7708 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,98% - до 1,7061 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7708 100 российских рублей 1,7061 1 австралийский доллар 1,0648 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9053 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1184 1 чешская крона 0,0704 1 китайский юань 0,2336 1 датская крона 0,2373 1 грузинский лари 0,5961 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,0984 10 000 иранских риалов 0,0293 1 шведская крона 0,1547 1 швейцарский франк 1,8748 1 израильский шекель 0,4779 1 канадский доллар 1,1857 1 кувейтский динар 5,5146 100 казахстанских тенге 0,3247 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4302 1 молдавский лей 0,0912 1 норвежская крона 0,1503 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6100 1 польский злотый 0,4166 1 румынский лей 0,3558 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2545 1 Риал Саудовской Аравии 0,4531 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2120 1 Турецкая лира 0,0477 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0404 100 Японских йен 1,0911 1 Новозеландский доллар 0,9623 Золото 4678,5785 Серебро 52,5309 Платина 1618,2810 Палладий 1646,4840 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.01.2025)