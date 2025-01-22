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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 января 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,25% - до 1,7708 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,98% - до 1,7061 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7708

100 российских рублей

1,7061

1 австралийский доллар

1,0648

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,9053

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1184

1 чешская крона

0,0704

1 китайский юань

0,2336

1 датская крона

0,2373

1 грузинский лари

0,5961

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,0984

10 000 иранских риалов

0,0293

1 шведская крона

0,1547

1 швейцарский франк

1,8748

1 израильский шекель

0,4779

1 канадский доллар

1,1857

1 кувейтский динар

5,5146

100 казахстанских тенге

0,3247

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4302

1 молдавский лей

0,0912

1 норвежская крона

0,1503

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6100

1 польский злотый

0,4166

1 румынский лей

0,3558

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2545

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2120

1 Турецкая лира

0,0477

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0404

100 Японских йен

1,0911

1 Новозеландский доллар

0,9623

Золото

4678,5785

Серебро

52,5309

Платина

1618,2810

Палладий

1646,4840
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2025)

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