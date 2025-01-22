Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,25% - до 1,7708 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,98% - до 1,7061 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7708
|
100 российских рублей
|
1,7061
|
1 австралийский доллар
|
1,0648
|
1 белорусский рубль
|
0,4868
|
1 болгарский лев
|
0,9053
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1184
|
1 чешская крона
|
0,0704
|
1 китайский юань
|
0,2336
|
1 датская крона
|
0,2373
|
1 грузинский лари
|
0,5961
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,0984
|
10 000 иранских риалов
|
0,0293
|
1 шведская крона
|
0,1547
|
1 швейцарский франк
|
1,8748
|
1 израильский шекель
|
0,4779
|
1 канадский доллар
|
1,1857
|
1 кувейтский динар
|
5,5146
|
100 казахстанских тенге
|
0,3247
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4302
|
1 молдавский лей
|
0,0912
|
1 норвежская крона
|
0,1503
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6100
|
1 польский злотый
|
0,4166
|
1 румынский лей
|
0,3558
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2545
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2120
|
1 Турецкая лира
|
0,0477
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,0911
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9623
|
Золото
|
4678,5785
|
Серебро
|
52,5309
|
Платина
|
1618,2810
|
Палладий
|
1646,4840