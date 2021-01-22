Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 2,0695 маната, курс рубля упал на 0,86% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0695
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3171
|
1 Аргентинское песо
|
0,0197
|
1 Белорусский рубль
|
0,6699
|
1 Бразильский реал
|
0,3172
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1134
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1542
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2367
|
1 Китайский юань
|
0,2628
|
1 Датская крона
|
0,2782
|
1 Грузинский лари
|
0,5153
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3318
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2055
|
1 Швейцарский франк
|
1,9210
|
1 Израильский шекель
|
0,5192
|
1 Канадский доллар
|
1,3424
|
1 Кувейтский динар
|
5,6142
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4211
|
1 Мексиканское песо
|
0,0860
|
1 Молдавский лей
|
0,0972
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,2019
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4567
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2839
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4523
|
1 Турецкая лира
|
0,2305
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0602
|
100 Японских йен
|
1,6415
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2231
|
Золото (1 унция)
|
3167,4230
|
Серебро (1 унция)
|
43,5091
|
Платина (1 унция)
|
1899,0615
|
Палладий (1 унция)
|
4031,5670