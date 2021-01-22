Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,35%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 2,0695 маната, курс рубля упал на 0,86% - до 0,0230 маната.