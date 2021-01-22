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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,35%
Финансы
22 января 2021 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 2,0695 маната, курс рубля упал на 0,86% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0695

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3171

1 Аргентинское песо

0,0197

1 Белорусский рубль

0,6699

1 Бразильский реал

0,3172

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1134

100 Вон Республики Корея

0,1542

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2367

1 Китайский юань

0,2628

1 Датская крона

0,2782

1 Грузинский лари

0,5153

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3318

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2055

1 Швейцарский франк

1,9210

1 Израильский шекель

0,5192

1 Канадский доллар

1,3424

1 Кувейтский динар

5,6142

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4211

1 Мексиканское песо

0,0860

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,2019

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4567

1 Сингапурский доллар

1,2839

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4523

1 Турецкая лира

0,2305

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0602

100 Японских йен

1,6415

1 Новозеландский доллар

1,2231

Золото (1 унция)

3167,4230

Серебро (1 унция)

43,5091

Платина (1 унция)

1899,0615

Палладий (1 унция)

4031,5670
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2021)

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