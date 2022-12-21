Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро остался неизменным на уровне 1,8034 маната, курс рубля снизился на 4,35 % до 0,0242 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8034 1 Российский рубль 0,0242 1 Австралийский доллар 1,1326 1 Аргентинское песо 0,0098 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3267 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0981 100 Вон Республики Корея 0,1322 1 Чешская крона 0,0746 100 Чилийских песо 0,1918 1 Китайский юань 0,2439 1 Датская крона 0,2424 1 Грузинский лари 0,6393 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0682 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1628 1 Швейцарский франк 1,8307 1 Израильский шекель 0,4900 1 Канадский доллар 1,2482 1 Кувейтский динар 5,5509 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3830 1 Мексиканское песо 0,0859 1 Молдавский лей 0,0881 1 Египетский фунт 0,0688 1 Норвежская крона 0,1719 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3860 1 Сингапурский доллар 1,2566 1 Саудовский риал 0,4520 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2669 1 Турецкая лира 0,0911 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1663 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2858 1 Новозеландский доллар 1,0714 Золото (1 унция) 3083,9955 Серебро (1 унция) 40,7037 Платина (1 унция) 1708,2705 Палладий (1 унция) 2959,7340 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.12.2022)