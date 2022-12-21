О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 декабря 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро остался неизменным на уровне 1,8034 маната, курс рубля снизился на 4,35 % до 0,0242 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8034

1 Российский рубль

0,0242

1 Австралийский доллар

1,1326

1 Аргентинское песо

0,0098

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3267

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0981

100 Вон Республики Корея

0,1322

1 Чешская крона

0,0746

100 Чилийских песо

0,1918

1 Китайский юань

0,2439

1 Датская крона

0,2424

1 Грузинский лари

0,6393

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0682

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1628

1 Швейцарский франк

1,8307

1 Израильский шекель

0,4900

1 Канадский доллар

1,2482

1 Кувейтский динар

5,5509

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3830

1 Мексиканское песо

0,0859

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0688

1 Норвежская крона

0,1719

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3860

1 Сингапурский доллар

1,2566

1 Саудовский риал

0,4520

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2669

1 Турецкая лира

0,0911

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1663

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2858

1 Новозеландский доллар

1,0714

Золото (1 унция)

3083,9955

Серебро (1 унция)

40,7037

Платина (1 унция)

1708,2705

Палладий (1 унция)

2959,7340
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.12.2022)

Самое важное

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05
Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоПроизошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 09:46
Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi