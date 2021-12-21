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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 декабря 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9177, курс рубля на 0,9% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9177

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2093

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6716

1 Бразильский реал

0,2963

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1076

100 Вон Республики Корея

0,1426

1 Чешская крона

0,0760

100 Чилийских песо

0,1942

1 Китайский юань

0, 2667

1 Датская крона

0,2579

1 Грузинский лари

0,5495

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2459

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1859

1 Швейцарский франк

1,8444

1 Израильский шекель

0, 5375

1 Канадский доллар

1,3152

1 Кувейтский динар

5,6085

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4038

1 Мексиканское песо

0,0819

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1880

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4146

1 Сингапурский доллар

1,2447

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3728

1 Турецкая лира

0,1255

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,4954

1 Новозеландский доллар

1,1432

Золото (1 унция)

3046,5190

Серебро (1 унция)

37,8463

Платина (1 унция)

1585,6495

Палладий (1 унция)

2982,6500
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.12.2021)

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