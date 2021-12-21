Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9177, курс рубля на 0,9% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9177
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2093
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6716
|
1 Бразильский реал
|
0,2963
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1076
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1426
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,1942
|
1 Китайский юань
|
0, 2667
|
1 Датская крона
|
0,2579
|
1 Грузинский лари
|
0,5495
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2459
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1859
|
1 Швейцарский франк
|
1,8444
|
1 Израильский шекель
|
0, 5375
|
1 Канадский доллар
|
1,3152
|
1 Кувейтский динар
|
5,6085
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4038
|
1 Мексиканское песо
|
0,0819
|
1 Молдавский лей
|
0,0956
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1880
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4146
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2447
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3728
|
1 Турецкая лира
|
0,1255
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,4954
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1432
|
Золото (1 унция)
|
3046,5190
|
Серебро (1 унция)
|
37,8463
|
Платина (1 унция)
|
1585,6495
|
Палладий (1 унция)
|
2982,6500