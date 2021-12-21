Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9177, курс рубля на 0,9% - до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9177 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2093 1 Аргентинское песо 0,0166 1 Белорусский рубль 0,6716 1 Бразильский реал 0,2963 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1076 100 Вон Республики Корея 0,1426 1 Чешская крона 0,0760 100 Чилийских песо 0,1942 1 Китайский юань 0, 2667 1 Датская крона 0,2579 1 Грузинский лари 0,5495 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2459 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1859 1 Швейцарский франк 1,8444 1 Израильский шекель 0, 5375 1 Канадский доллар 1,3152 1 Кувейтский динар 5,6085 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4038 1 Мексиканское песо 0,0819 1 Молдавский лей 0,0956 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1880 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4146 1 Сингапурский доллар 1,2447 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3728 1 Турецкая лира 0,1255 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,4954 1 Новозеландский доллар 1,1432 Золото (1 унция) 3046,5190 Серебро (1 унция) 37,8463 Платина (1 унция) 1585,6495 Палладий (1 унция) 2982,6500 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram