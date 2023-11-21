Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,8636 маната, курс рубля - на 2,1% - до 0,0193 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8636
|
1 Российский рубль
|
0,0193
|
1 Австралийский доллар
|
1,1189
|
1 Аргентинское песо
|
0,0048
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3502
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0930
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1321
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,1941
|
1 Китайский юань
|
0,2383
|
1 Датская крона
|
0,2499
|
1 Грузинский лари
|
0,6311
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1307
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1633
|
1 Швейцарский франк
|
1,9254
|
1 Израильский шекель
|
0,4577
|
1 Канадский доллар
|
1,2400
|
1 Кувейтский динар
|
5,5190
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3658
|
1 Мексиканское песо
|
0,0995
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1595
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4285
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2728
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2632
|
1 Турецкая лира
|
0,0591
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0543
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0472
|
100 Японских йен
|
1,1532
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0315
|
Золото (1 унция)
|
3387,8110
|
Серебро (1 унция)
|
40,4566
|
Платина (1 унция)
|
1573,8940
|
Палладиум (1 унция)
|
1831,8180