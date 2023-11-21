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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,8636 маната, курс рубля - на 2,1% - до 0,0193 маната.
Финансы
21 ноября 2023 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,8636 маната, курс рубля - на 2,1% - до 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8636

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1189

1 Аргентинское песо

0,0048

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3502

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0930

100 Вон Республики Корея

0,1321

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,1941

1 Китайский юань

0,2383

1 Датская крона

0,2499

1 Грузинский лари

0,6311

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1307

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1633

1 Швейцарский франк

1,9254

1 Израильский шекель

0,4577

1 Канадский доллар

1,2400

1 Кувейтский динар

5,5190

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3658

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1595

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4285

1 Сингапурский доллар

1,2728

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2632

1 Турецкая лира

0,0591

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0472

100 Японских йен

1,1532

1 Новозеландский доллар

1,0315

Золото (1 унция)

3387,8110

Серебро (1 унция)

40,4566

Платина (1 унция)

1573,8940

Палладиум (1 унция)

1831,8180
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.11.2023)

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