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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,83% - до 1,7475 маната, курс рубля снизился на 0,36% - до 0,028 маната.
Финансы
21 ноября 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,83% - до 1,7475 маната, курс рубля снизился на 0,36% - до 0,028 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7475

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1294

1 Аргентинское песо

0,0104

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3162

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0981

100 Вон Республики Корея

0,1255

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1806

1 Китайский юань

0,2374

1 Датская крона

0,2350

1 Грузинский лари

0,6262

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0116

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1589

1 Швейцарский франк

1,7788

1 Израильский шекель

0,4896

1 Канадский доллар

1,2670

1 Кувейтский динар

5,5186

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3726

1 Мексиканское песо

0,0872

1 Молдавский лей

0,0887

1 Египетский фунт

0,0694

1 Норвежская крона

0,1658

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3715

1 Сингапурский доллар

1,2330

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2312

1 Турецкая лира

0,0913

1 Тайваньский доллар

0,0546

1 Таджикский сомони

0,1671

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2105

1 Новозеландский доллар

1,0424

Золото (1 унция)

2967,8855

Серебро (1 унция)

35,2580

Платина (1 унция)

1657,4065

Палладий (1 унция)

3266,7370
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.11.2022)

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