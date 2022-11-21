Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,83% - до 1,7475 маната, курс рубля снизился на 0,36% - до 0,028 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,83% - до 1,7475 маната, курс рубля снизился на 0,36% - до 0,028 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7475 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1294 1 Аргентинское песо 0,0104 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3162 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0981 100 Вон Республики Корея 0,1255 1 Чешская крона 0,0717 100 Чилийских песо 0,1806 1 Китайский юань 0,2374 1 Датская крона 0,2350 1 Грузинский лари 0,6262 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0116 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1589 1 Швейцарский франк 1,7788 1 Израильский шекель 0,4896 1 Канадский доллар 1,2670 1 Кувейтский динар 5,5186 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3726 1 Мексиканское песо 0,0872 1 Молдавский лей 0,0887 1 Египетский фунт 0,0694 1 Норвежская крона 0,1658 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3715 1 Сингапурский доллар 1,2330 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2312 1 Турецкая лира 0,0913 1 Тайваньский доллар 0,0546 1 Таджикский сомони 0,1671 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2105 1 Новозеландский доллар 1,0424 Золото (1 унция) 2967,8855 Серебро (1 унция) 35,2580 Платина (1 унция) 1657,4065 Палладий (1 унция) 3266,7370 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.11.2022)