Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,6606, курс рубля повысился на 0,4%, до 0,0276 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6606 1 Российский рубль 0,0276 1 Австралийский доллар 1,0646 1 Аргентинское песо 0,0111 1 Белорусский рубль 0,6702 1 Бразильский реал 0,3259 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0926 100 Вон Республики Корея 0,1182 1 Чешская крона 0,0678 100 Чилийских песо 0,1737 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2233 1 Грузинский лари 0,6160 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 1,9032 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1505 1 Швейцарский франк 1,6895 1 Израильский шекель 0,4789 1 Канадский доллар 1,2333 1 Кувейтский динар 5,4699 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3588 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0878 1 Египетский фунт 0,0863 1 Норвежская крона 0,1591 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3482 1 Сингапурский доллар 1,1916 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1707 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1660 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1304 1 Новозеландский доллар 0,9613 Золото (1 унция) 2756,4140 Серебро (1 унция) 31,5104 Платина (1 унция) 1548,1900 Палладий (1 унция) 3491,3495 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.10.2022)