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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 октября 2022 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,6606, курс рубля повысился на 0,4%, до 0,0276 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6606

1 Российский рубль

0,0276

1 Австралийский доллар

1,0646

1 Аргентинское песо

0,0111

1 Белорусский рубль

0,6702

1 Бразильский реал

0,3259

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0926

100 Вон Республики Корея

0,1182

1 Чешская крона

0,0678

100 Чилийских песо

0,1737

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2233

1 Грузинский лари

0,6160

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

1,9032

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1505

1 Швейцарский франк

1,6895

1 Израильский шекель

0,4789

1 Канадский доллар

1,2333

1 Кувейтский динар

5,4699

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3588

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0878

1 Египетский фунт

0,0863

1 Норвежская крона

0,1591

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3482

1 Сингапурский доллар

1,1916

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1707

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1660

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1304

1 Новозеландский доллар

0,9613

Золото (1 унция)

2756,4140

Серебро (1 унция)

31,5104

Платина (1 унция)

1548,1900

Палладий (1 унция)

3491,3495
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2022)

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