Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,9813, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0240 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9813 1 Российский рубль 0,0240 1 Австралийский доллар 1,2760 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,6971 1 Бразильский реал 0,3037 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1177 100 Вон Республики Корея 0,1446 1 Чешская крона 0,0776 100 Чилийских песо 0,2090 1 Китайский юань 0, 2659 1 Датская крона 0,2663 1 Грузинский лари 0, 5415 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3489 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1980 1 Швейцарский франк 1,8504 1 Израильский шекель 0, 5295 1 Канадский доллар 1,3799 1 Кувейтский динар 5,6356 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,4089 1 Мексиканское песо 0,0840 1 Молдавский лей 0,0979 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,2043 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4323 1 Сингапурский доллар 1,2656 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4036 1 Турецкая лира 0,1839 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0649 100 Японских йен 1,4911 1 Новозеландский доллар 1,2224 Золото (1 унция) 3034,3895 Серебро (1 унция) 41,4182 Платина (1 унция) 1799,2630 Палладий (1 унция) 3540,1735 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.10.2021)