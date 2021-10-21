Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,9813, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0240 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9813
|
1 Российский рубль
|
0,0240
|
1 Австралийский доллар
|
1,2760
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,6971
|
1 Бразильский реал
|
0,3037
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1177
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1446
|
1 Чешская крона
|
0,0776
|
100 Чилийских песо
|
0,2090
|
1 Китайский юань
|
0, 2659
|
1 Датская крона
|
0,2663
|
1 Грузинский лари
|
0, 5415
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3489
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1980
|
1 Швейцарский франк
|
1,8504
|
1 Израильский шекель
|
0, 5295
|
1 Канадский доллар
|
1,3799
|
1 Кувейтский динар
|
5,6356
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4089
|
1 Мексиканское песо
|
0,0840
|
1 Молдавский лей
|
0,0979
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2043
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4323
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2656
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4036
|
1 Турецкая лира
|
0,1839
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0649
|
100 Японских йен
|
1,4911
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2224
|
Золото (1 унция)
|
3034,3895
|
Серебро (1 унция)
|
41,4182
|
Платина (1 унция)
|
1799,2630
|
Палладий (1 унция)
|
3540,1735