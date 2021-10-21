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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 октября 2021 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,9813, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9813

1 Российский рубль

0,0240

1 Австралийский доллар

1,2760

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,6971

1 Бразильский реал

0,3037

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1177

100 Вон Республики Корея

0,1446

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2090

1 Китайский юань

0, 2659

1 Датская крона

0,2663

1 Грузинский лари

0, 5415

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3489

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1980

1 Швейцарский франк

1,8504

1 Израильский шекель

0, 5295

1 Канадский доллар

1,3799

1 Кувейтский динар

5,6356

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4089

1 Мексиканское песо

0,0840

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2043

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4323

1 Сингапурский доллар

1,2656

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4036

1 Турецкая лира

0,1839

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0649

100 Японских йен

1,4911

1 Новозеландский доллар

1,2224

Золото (1 унция)

3034,3895

Серебро (1 унция)

41,4182

Платина (1 унция)

1799,2630

Палладий (1 унция)

3540,1735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2021)

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