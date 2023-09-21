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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 сентября 2023 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4% - до 1,8079 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8079

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,0889

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3484

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0898

100 Вон Республики Корея

0,1268

1 Чешская крона

0,0741

100 Чилийских песо

0,1927

1 Китайский юань

0,2329

1 Датская крона

0,2426

1 Грузинский лари

0,6326

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0942

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1521

1 Швейцарский франк

1,8888

1 Израильский шекель

0,4463

1 Канадский доллар

1,2601

1 Кувейтский динар

5,5025

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3627

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1572

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,3920

1 Сингапурский доллар

1,2432

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2434

1 Турецкая лира

0,0629

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1459

1 Новозеландский доллар

1,0039

Золото (1 унция)

3276,5715

Серебро (1 унция)

39,3614

Платина (1 унция)

1570,4175

Палладий (1 унция)

2148,1285
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.09.2023)

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