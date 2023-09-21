Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4% - до 1,8079 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0176 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8079 1 Российский рубль 0,0176 1 Австралийский доллар 1,0889 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3484 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0898 100 Вон Республики Корея 0,1268 1 Чешская крона 0,0741 100 Чилийских песо 0,1927 1 Китайский юань 0,2329 1 Датская крона 0,2426 1 Грузинский лари 0,6326 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0942 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1521 1 Швейцарский франк 1,8888 1 Израильский шекель 0,4463 1 Канадский доллар 1,2601 1 Кувейтский динар 5,5025 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3627 1 Мексиканское песо 0,0992 1 Молдавский лей 0,0946 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1572 100 Узбекских сумов 0,0140 1 Польский злотый 0,3920 1 Сингапурский доллар 1,2432 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2434 1 Турецкая лира 0,0629 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1459 1 Новозеландский доллар 1,0039 Золото (1 унция) 3276,5715 Серебро (1 унция) 39,3614 Платина (1 унция) 1570,4175 Палладий (1 унция) 2148,1285 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.09.2023)