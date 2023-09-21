Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4% - до 1,8079 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8079
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,0889
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3484
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0898
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1268
|
1 Чешская крона
|
0,0741
|
100 Чилийских песо
|
0,1927
|
1 Китайский юань
|
0,2329
|
1 Датская крона
|
0,2426
|
1 Грузинский лари
|
0,6326
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0942
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1521
|
1 Швейцарский франк
|
1,8888
|
1 Израильский шекель
|
0,4463
|
1 Канадский доллар
|
1,2601
|
1 Кувейтский динар
|
5,5025
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3627
|
1 Мексиканское песо
|
0,0992
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1572
|
100 Узбекских сумов
|
0,0140
|
1 Польский злотый
|
0,3920
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2432
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2434
|
1 Турецкая лира
|
0,0629
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1459
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0039
|
Золото (1 унция)
|
3276,5715
|
Серебро (1 унция)
|
39,3614
|
Платина (1 унция)
|
1570,4175
|
Палладий (1 унция)
|
2148,1285