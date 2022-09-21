Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,6935, курс рубля - на 0,7%, до 0,0280 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6935
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1340
|
1 Аргентинское песо
|
0,0118
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3305
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0959
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1219
|
1 Чешская крона
|
0,0688
|
100 Чилийских песо
|
0,1821
|
1 Китайский юань
|
0,2413
|
1 Датская крона
|
0,2277
|
1 Грузинский лари
|
0,5975
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9330
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1558
|
1 Швейцарский франк
|
1,7620
|
1 Израильский шекель
|
0,4927
|
1 Канадский доллар
|
1,2710
|
1 Кувейтский динар
|
5,4994
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3723
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0875
|
1 Норвежская крона
|
0,1644
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3576
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2035
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2016
|
1 Турецкая лира
|
0,0929
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0541
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1805
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0010
|
Золото (1 унция)
|
2826,2160
|
Серебро (1 унция)
|
32,7661
|
Платина (1 унция)
|
1575,4665
|
Палладий (1 унция)
|
3654,6430