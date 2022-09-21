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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 сентября 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,6935, курс рубля - на 0,7%, до 0,0280 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6935

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1340

1 Аргентинское песо

0,0118

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3305

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0959

100 Вон Республики Корея

0,1219

1 Чешская крона

0,0688

100 Чилийских песо

0,1821

1 Китайский юань

0,2413

1 Датская крона

0,2277

1 Грузинский лари

0,5975

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

1,9330

100 Индонезийских рупий

0, 0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1558

1 Швейцарский франк

1,7620

1 Израильский шекель

0,4927

1 Канадский доллар

1,2710

1 Кувейтский динар

5,4994

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,3723

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0875

1 Норвежская крона

0,1644

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3576

1 Сингапурский доллар

1,2035

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2016

1 Турецкая лира

0,0929

1 Тайваньский доллар

0,0541

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1805

1 Новозеландский доллар

1,0010

Золото (1 унция)

2826,2160

Серебро (1 унция)

32,7661

Платина (1 унция)

1575,4665

Палладий (1 унция)

3654,6430
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.09.2022)

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