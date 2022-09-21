Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,6935, курс рубля - на 0,7%, до 0,0280 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6935 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1340 1 Аргентинское песо 0,0118 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3305 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0959 100 Вон Республики Корея 0,1219 1 Чешская крона 0,0688 100 Чилийских песо 0,1821 1 Китайский юань 0,2413 1 Датская крона 0,2277 1 Грузинский лари 0,5975 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 1,9330 100 Индонезийских рупий 0, 0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1558 1 Швейцарский франк 1,7620 1 Израильский шекель 0,4927 1 Канадский доллар 1,2710 1 Кувейтский динар 5,4994 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,3723 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0875 1 Норвежская крона 0,1644 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3576 1 Сингапурский доллар 1,2035 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2016 1 Турецкая лира 0,0929 1 Тайваньский доллар 0,0541 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1805 1 Новозеландский доллар 1,0010 Золото (1 унция) 2826,2160 Серебро (1 унция) 32,7661 Платина (1 унция) 1575,4665 Палладий (1 унция) 3654,6430 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.09.2022)