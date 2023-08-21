Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, составив 1,8503 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8503 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,0892 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3421 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0895 100 Вон Республики Корея 0,1268 1 Чешская крона 0,0770 100 Чилийских песо 0,1957 1 Китайский юань 0,2327 1 Датская крона 0,2483 1 Грузинский лари 0,6507 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1659 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1548 1 Швейцарский франк 1,9273 1 Израильский шекель 0,4479 1 Канадский доллар 1,2555 1 Кувейтский динар 5,5214 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3654 1 Мексиканское песо 0,0998 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1599 100 Узбекских сумов 0,0141 1 Польский злотый 0,4149 1 Сингапурский доллар 1,2525 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2608 1 Турецкая лира 0,0625 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,1696 1 Новозеландский доллар 1,0067 Золото (1 унция) 3218,4825 Серебро (1 унция) 38,8612 Платина (1 унция) 1558,5345 Палладий (1 унция) 2146,0545 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.08.2023)