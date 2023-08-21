Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, составив 1,8503 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0182 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8503
|
1 Российский рубль
|
0,0182
|
1 Австралийский доллар
|
1,0892
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3421
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0895
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1268
|
1 Чешская крона
|
0,0770
|
100 Чилийских песо
|
0,1957
|
1 Китайский юань
|
0,2327
|
1 Датская крона
|
0,2483
|
1 Грузинский лари
|
0,6507
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1659
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1548
|
1 Швейцарский франк
|
1,9273
|
1 Израильский шекель
|
0,4479
|
1 Канадский доллар
|
1,2555
|
1 Кувейтский динар
|
5,5214
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3654
|
1 Мексиканское песо
|
0,0998
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1599
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
1 Польский злотый
|
0,4149
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2525
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2608
|
1 Турецкая лира
|
0,0625
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1696
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0067
|
Золото (1 унция)
|
3218,4825
|
Серебро (1 унция)
|
38,8612
|
Платина (1 унция)
|
1558,5345
|
Палладий (1 унция)
|
2146,0545