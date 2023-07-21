Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,7% - до 1,8937 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0188 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,7% - до 1,8937 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8937 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1523 1 Аргентинское песо 0,0063 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3543 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0949 100 Вон Республики Корея 0,1326 1 Чешская крона 0,0790 100 Чилийских песо 0,2085 1 Китайский юань 0,2371 1 Датская крона 0,2542 1 Грузинский лари 0,6620 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1894 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1643 1 Швейцарский франк 1,9625 1 Израильский шекель 0,4714 1 Канадский доллар 1,2910 1 Кувейтский динар 5,5392 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3733 1 Мексиканское песо 0,1006 1 Молдавский лей 0,0980 1 Египетский фунт 0,0552 1 Норвежская крона 0,1691 100 Узбекских сумов 0,0147 1 Польский злотый 0,4254 1 Сингапурский доллар 1,2815 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2968 1 Турецкая лира 0,0633 1 Тайваньский доллар 0,0544 1 Таджикский сомони 0,1558 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2132 1 Новозеландский доллар 1,0580 Золото (1 унция) 3348,6005 Серебро (1 унция) 42,1983 Платина (1 унция) 1633,6915 Палладиум (1 унция) 2185,4945 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.07.2023)