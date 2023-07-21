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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,7% - до 1,8937 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0188 маната.
Финансы
21 июля 2023 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,7% - до 1,8937 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8937

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1523

1 Аргентинское песо

0,0063

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3543

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0949

100 Вон Республики Корея

0,1326

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2085

1 Китайский юань

0,2371

1 Датская крона

0,2542

1 Грузинский лари

0,6620

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1894

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1643

1 Швейцарский франк

1,9625

1 Израильский шекель

0,4714

1 Канадский доллар

1,2910

1 Кувейтский динар

5,5392

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3733

1 Мексиканское песо

0,1006

1 Молдавский лей

0,0980

1 Египетский фунт

0,0552

1 Норвежская крона

0,1691

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4254

1 Сингапурский доллар

1,2815

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2968

1 Турецкая лира

0,0633

1 Тайваньский доллар

0,0544

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2132

1 Новозеландский доллар

1,0580

Золото (1 унция)

3348,6005

Серебро (1 унция)

42,1983

Платина (1 унция)

1633,6915

Палладиум (1 унция)

2185,4945
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.07.2023)

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