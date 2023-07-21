Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,7% - до 1,8937 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8937
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1523
|
1 Аргентинское песо
|
0,0063
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3543
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0949
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1326
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2085
|
1 Китайский юань
|
0,2371
|
1 Датская крона
|
0,2542
|
1 Грузинский лари
|
0,6620
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1894
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1643
|
1 Швейцарский франк
|
1,9625
|
1 Израильский шекель
|
0,4714
|
1 Канадский доллар
|
1,2910
|
1 Кувейтский динар
|
5,5392
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3733
|
1 Мексиканское песо
|
0,1006
|
1 Молдавский лей
|
0,0980
|
1 Египетский фунт
|
0,0552
|
1 Норвежская крона
|
0,1691
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4254
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2815
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2968
|
1 Турецкая лира
|
0,0633
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0544
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2132
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0580
|
Золото (1 унция)
|
3348,6005
|
Серебро (1 унция)
|
42,1983
|
Платина (1 унция)
|
1633,6915
|
Палладиум (1 унция)
|
2185,4945