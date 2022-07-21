Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,24% до 1,7377, курс рубля вырос на 2,99%, до 0,0310 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7377
|
1 Российский рубль
|
0,0310
|
1 Австралийский доллар
|
1,1753
|
1 Аргентинское песо
|
0,0131
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3108
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0995
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1298
|
1 Чешская крона
|
0,0708
|
100 Чилийских песо
|
0,1835
|
1 Китайский юань
|
0,2514
|
1 Датская крона
|
0,2334
|
1 Грузинский лари
|
0,6050
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0212
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0395
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1665
|
1 Швейцарский франк
|
1,7530
|
1 Израильский шекель
|
0,4948
|
1 Канадский доллар
|
1,3216
|
1 Кувейтский динар
|
5,5252
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3818
|
1 Мексиканское песо
|
0,0829
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0898
|
1 Норвежская крона
|
0,1711
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3639
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2224
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2441
|
1 Турецкая лира
|
0,0967
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0568
|
1 Таджикский сомони
|
0,1620
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,2307
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0608
|
Золото (1 унция)
|
2877,3265
|
Серебро (1 унция)
|
31,6605
|
Платина (1 унция)
|
1460,5805
|
Палладий (1 унция)
|
3183,3945