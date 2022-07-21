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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
21 июля 2022 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,24% до 1,7377, курс рубля вырос на 2,99%, до 0,0310 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7377

1 Российский рубль

0,0310

1 Австралийский доллар

1,1753

1 Аргентинское песо

0,0131

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3108

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0995

100 Вон Республики Корея

0,1298

1 Чешская крона

0,0708

100 Чилийских песо

0,1835

1 Китайский юань

0,2514

1 Датская крона

0,2334

1 Грузинский лари

0,6050

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0212

1 Британский фунт стерлингов

2,0395

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1665

1 Швейцарский франк

1,7530

1 Израильский шекель

0,4948

1 Канадский доллар

1,3216

1 Кувейтский динар

5,5252

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3818

1 Мексиканское песо

0,0829

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0898

1 Норвежская крона

0,1711

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3639

1 Сингапурский доллар

1,2224

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2441

1 Турецкая лира

0,0967

1 Тайваньский доллар

0,0568

1 Таджикский сомони

0,1620

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,2307

1 Новозеландский доллар

1,0608

Золото (1 унция)

2877,3265

Серебро (1 унция)

31,6605

Платина (1 унция)

1460,5805

Палладий (1 унция)

3183,3945
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.07.2022)

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