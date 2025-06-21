О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 июня 2025 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05%, до 1,9588 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,1656 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9588

100 российских рублей

2,1656

1 австралийский доллар

1,0968

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

1,0010

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1240

1 чешская крона

0,0789

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2626

1 грузинский лари

0,6239

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,2867

10 000 иранских риалов

0,0261

1 шведская крона

0,1758

1 швейцарский франк

2,0786

1 израильский шекель

0,4879

1 канадский доллар

1,2377

1 кувейтский динар

5,5525

100 казахстанских тенге

0,3260

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4865

1 молдавский лей

0,0992

1 норвежская крона

0,1683

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,5993

1 польский злотый

0,4591

1 румынский лей

0,3895

1 сербский динар

0,0167

1 сингапурский доллар

1,3210

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3181

1 Турецкая лира

0,0429

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,1637

1 Новозеландский доллар

1,0146

Золото

5726,2630

Серебро

61,2179

Платина

2156,8835

Палладий

1782,5520
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.06.2025)

Экслюзивные новости

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi