Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05%, до 1,9588 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,1656 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9588
|
100 российских рублей
|
2,1656
|
1 австралийский доллар
|
1,0968
|
1 белорусский рубль
|
0,5676
|
1 болгарский лев
|
1,0010
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1240
|
1 чешская крона
|
0,0789
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2626
|
1 грузинский лари
|
0,6239
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,2867
|
10 000 иранских риалов
|
0,0261
|
1 шведская крона
|
0,1758
|
1 швейцарский франк
|
2,0786
|
1 израильский шекель
|
0,4879
|
1 канадский доллар
|
1,2377
|
1 кувейтский динар
|
5,5525
|
100 казахстанских тенге
|
0,3260
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4865
|
1 молдавский лей
|
0,0992
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,5993
|
1 польский злотый
|
0,4591
|
1 румынский лей
|
0,3895
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3210
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3181
|
1 Турецкая лира
|
0,0429
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,1637
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0146
|
Золото
|
5726,2630
|
Серебро
|
61,2179
|
Платина
|
2156,8835
|
Палладий
|
1782,5520