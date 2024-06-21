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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 июня 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8221 маната, курс рубля упал на 4,4% и составил 0,0195 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8221

1 Российский рубль

0,0195

1 Австралийский доллар

1,1334

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3119

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0947

100 Вон Республики Корея

0,1226

1 Чешская крона

0,0731

100 Чилийских песо

0,1824

1 Китайский юань

0,2341

1 Датская крона

0,2443

1 Грузинский лари

0,6082

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1525

100 Индонезийских рупий

0,0103

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1620

1 Швейцарский франк

1,9076

1 Израильский шекель

0,4558

1 Канадский доллар

1,2428

1 Кувейтский динар

5,5430

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3606

1 Мексиканское песо

0,0927

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0356

1 Норвежская крона

0,1614

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4211

1 Сингапурский доллар

1,2561

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2399

1 Турецкая лира

0,0517

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1583

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0420

100 Японских йен

1,0700

1 Новозеландский доллар

1,0413

Золото (1 унция)

4017,5250

Серебро (1 унция)

52,0387

Платина (1 унция)

1675,7155

Палладиум (1 унция)

1588,4800
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.06.2024)

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