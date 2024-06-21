Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8221 маната, курс рубля упал на 4,4% и составил 0,0195 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8221
|
1 Российский рубль
|
0,0195
|
1 Австралийский доллар
|
1,1334
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3119
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0947
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1226
|
1 Чешская крона
|
0,0731
|
100 Чилийских песо
|
0,1824
|
1 Китайский юань
|
0,2341
|
1 Датская крона
|
0,2443
|
1 Грузинский лари
|
0,6082
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1525
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0103
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1620
|
1 Швейцарский франк
|
1,9076
|
1 Израильский шекель
|
0,4558
|
1 Канадский доллар
|
1,2428
|
1 Кувейтский динар
|
5,5430
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3606
|
1 Мексиканское песо
|
0,0927
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0356
|
1 Норвежская крона
|
0,1614
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4211
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2561
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2399
|
1 Турецкая лира
|
0,0517
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0526
|
1 Таджикский сомони
|
0,1583
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0420
|
100 Японских йен
|
1,0700
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0413
|
Золото (1 унция)
|
4017,5250
|
Серебро (1 унция)
|
52,0387
|
Платина (1 унция)
|
1675,7155
|
Палладиум (1 унция)
|
1588,4800