Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8221 маната, курс рубля упал на 4,4% и составил 0,0195 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8221 1 Российский рубль 0,0195 1 Австралийский доллар 1,1334 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3119 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0947 100 Вон Республики Корея 0,1226 1 Чешская крона 0,0731 100 Чилийских песо 0,1824 1 Китайский юань 0,2341 1 Датская крона 0,2443 1 Грузинский лари 0,6082 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1525 100 Индонезийских рупий 0,0103 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1620 1 Швейцарский франк 1,9076 1 Израильский шекель 0,4558 1 Канадский доллар 1,2428 1 Кувейтский динар 5,5430 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3606 1 Мексиканское песо 0,0927 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0356 1 Норвежская крона 0,1614 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4211 1 Сингапурский доллар 1,2561 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2399 1 Турецкая лира 0,0517 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1583 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0420 100 Японских йен 1,0700 1 Новозеландский доллар 1,0413 Золото (1 унция) 4017,5250 Серебро (1 унция) 52,0387 Платина (1 унция) 1675,7155 Палладиум (1 унция) 1588,4800 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.06.2024)