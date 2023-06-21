Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8558 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0202 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8558
|
1 Российский рубль
|
0,0202
|
1 Австралийский доллар
|
1,1550
|
1 Аргентинское песо
|
0,0068
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3550
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0925
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1316
|
1 Чешская крона
|
0,0781
|
100 Чилийских песо
|
0,2116
|
1 Китайский юань
|
0,2364
|
1 Датская крона
|
0,2492
|
1 Грузинский лари
|
0,6495
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1722
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1577
|
1 Швейцарский франк
|
1,8921
|
1 Израильский шекель
|
0,4699
|
1 Канадский доллар
|
1,2867
|
1 Кувейтский динар
|
5,5351
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3657
|
1 Мексиканское песо
|
0,0988
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,0551
|
1 Норвежская крона
|
0,1588
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4177
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2654
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2748
|
1 Турецкая лира
|
0,0720
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0549
|
1 Таджикский сомони
|
0,1560
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1990
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0514
|
Золото (1 унция)
|
3291,0810
|
Серебро (1 унция)
|
39,3225
|
Платина (1 унция)
|
1634,9495
|
Палладиум (1 унция)
|
2341,7160