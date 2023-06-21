Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8558 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0202 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8558 1 Российский рубль 0,0202 1 Австралийский доллар 1,1550 1 Аргентинское песо 0,0068 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3550 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0925 100 Вон Республики Корея 0,1316 1 Чешская крона 0,0781 100 Чилийских песо 0,2116 1 Китайский юань 0,2364 1 Датская крона 0,2492 1 Грузинский лари 0,6495 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1722 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1577 1 Швейцарский франк 1,8921 1 Израильский шекель 0,4699 1 Канадский доллар 1,2867 1 Кувейтский динар 5,5351 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3657 1 Мексиканское песо 0,0988 1 Молдавский лей 0,0947 1 Египетский фунт 0,0551 1 Норвежская крона 0,1588 100 Узбекских сумов 0,0148 1 Польский злотый 0,4177 1 Сингапурский доллар 1,2654 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2748 1 Турецкая лира 0,0720 1 Тайваньский доллар 0,0549 1 Таджикский сомони 0,1560 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1990 1 Новозеландский доллар 1,0514 Золото (1 унция) 3291,0810 Серебро (1 унция) 39,3225 Платина (1 унция) 1634,9495 Палладиум (1 унция) 2341,7160 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Exchange rates of Central Bank of Azerbaijan (21.06.2023)