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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 мая 2025 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,9265 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, - до 2,1007 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9265

100 российских рублей

2,1007

1 австралийский доллар

1,0971

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9849

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1226

1 чешская крона

0,0774

1 китайский юань

0,2359

1 датская крона

0,2583

1 грузинский лари

0,6207

1 гонконгский доллар

0,2172

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,2837

10 000 иранских риалов

0,0297

1 шведская крона

0,1772

1 швейцарский франк

2,0672

1 израильский шекель

0,4802

1 канадский доллар

1,2240

1 кувейтский динар

5,5403

100 казахстанских тенге

0,3321

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4786

1 молдавский лей

0,0982

1 норвежская крона

0,1664

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6021

1 польский злотый

0,4543

1 румынский лей

0,3803

1 сербский динар

0,0164

1 сингапурский доллар

1,3166

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2981

1 Турецкая лира

0,0438

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1829

1 Новозеландский доллар

1,0118

Золото

5612,5245

Серебро

56,2475

Платина

1776,6700

Палладий

1713,2260
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.05.2025)

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