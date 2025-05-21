Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,9265 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, - до 2,1007 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9265
|
100 российских рублей
|
2,1007
|
1 австралийский доллар
|
1,0971
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9849
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1226
|
1 чешская крона
|
0,0774
|
1 китайский юань
|
0,2359
|
1 датская крона
|
0,2583
|
1 грузинский лари
|
0,6207
|
1 гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,2837
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1772
|
1 швейцарский франк
|
2,0672
|
1 израильский шекель
|
0,4802
|
1 канадский доллар
|
1,2240
|
1 кувейтский динар
|
5,5403
|
100 казахстанских тенге
|
0,3321
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4786
|
1 молдавский лей
|
0,0982
|
1 норвежская крона
|
0,1664
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6021
|
1 польский злотый
|
0,4543
|
1 румынский лей
|
0,3803
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,3166
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2981
|
1 Турецкая лира
|
0,0438
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1829
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0118
|
Золото
|
5612,5245
|
Серебро
|
56,2475
|
Платина
|
1776,6700
|
Палладий
|
1713,2260