Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,9265 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, - до 2,1007 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,9265 100 российских рублей 2,1007 1 австралийский доллар 1,0971 1 белорусский рубль 0,5655 1 болгарский лев 0,9849 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1226 1 чешская крона 0,0774 1 китайский юань 0,2359 1 датская крона 0,2583 1 грузинский лари 0,6207 1 гонконгский доллар 0,2172 1 индийская рупия 0,0199 1 британский фунт 2,2837 10 000 иранских риалов 0,0297 1 шведская крона 0,1772 1 швейцарский франк 2,0672 1 израильский шекель 0,4802 1 канадский доллар 1,2240 1 кувейтский динар 5,5403 100 казахстанских тенге 0,3321 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4786 1 молдавский лей 0,0982 1 норвежская крона 0,1664 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6021 1 польский злотый 0,4543 1 румынский лей 0,3803 1 сербский динар 0,0164 1 сингапурский доллар 1,3166 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2981 1 Турецкая лира 0,0438 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 100 Японских йен 1,1829 1 Новозеландский доллар 1,0118 Золото 5612,5245 Серебро 56,2475 Платина 1776,6700 Палладий 1713,2260 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.05.2025)