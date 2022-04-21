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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 апреля 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 1,8425, курс рубля понизился на 2,37%, до 0,0206 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8425

1 Российский рубль

0,0206

1 Австралийский доллар

1,2642

1 Аргентинское песо

0,0149

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3678

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1127

100 Вон Республики Корея

0,1374

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,2087

1 Китайский юань

0,2638

1 Датская крона

0,2477

1 Грузинский лари

0,5630

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2194

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1799

1 Швейцарский франк

1,7887

1 Израильский шекель

0,5274

1 Канадский доллар

1,3616

1 Кувейтский динар

5,5663

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3965

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,0919

1 Норвежская крона

0,1929

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3968

1 Сингапурский доллар

1,2460

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3217

1 Турецкая лира

0,1159

1 Тайваньский доллар

0,0582

1 Таджикский сомони

0,1364

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,3245

1 Новозеландский доллар

1,1542

Золото (1 унция)

3317,2440

Серебро (1 унция)

42,5862

Платина (1 унция)

1674,6105

Палладий (1 унция)

4139,3810
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.04.2022)

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