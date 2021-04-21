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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
21 апреля 2021 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30% - до 2,0446 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0446

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,3108

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6570

1 Бразильский реал

0,3053

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1187

100 Вон Республики Корея

0,1520

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2440

1 Китайский юань

0,2616

1 Датская крона

0,2749

1 Грузинский лари

0,4940

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,3668

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2014

1 Швейцарский франк

1,8550

1 Израильский шекель

0,5229

1 Канадский доллар

1,3481

1 Кувейтский динар

5,6439

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4128

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2027

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4491

1 Сингапурский доллар

1,2787

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4394

1 Турецкая лира

0,2094

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0606

100 Японских йен

1,5733

1 Новозеландский доллар

1,2183

Золото (1 унция)

3029,1535

Серебро (1 унция)

44,0149

Платина (1 унция)

2021,7080

Палладий (1 унция)

4705,9570
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.04.2021)

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