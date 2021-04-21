Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30% - до 2,0446 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0446
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,3108
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6570
|
1 Бразильский реал
|
0,3053
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1187
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1520
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2440
|
1 Китайский юань
|
0,2616
|
1 Датская крона
|
0,2749
|
1 Грузинский лари
|
0,4940
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3668
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2014
|
1 Швейцарский франк
|
1,8550
|
1 Израильский шекель
|
0,5229
|
1 Канадский доллар
|
1,3481
|
1 Кувейтский динар
|
5,6439
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4128
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2027
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4491
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2787
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4394
|
1 Турецкая лира
|
0,2094
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0605
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0606
|
100 Японских йен
|
1,5733
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2183
|
Золото (1 унция)
|
3029,1535
|
Серебро (1 унция)
|
44,0149
|
Платина (1 унция)
|
2021,7080
|
Палладий (1 унция)
|
4705,9570