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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, составив 1,8136 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.
Финансы
21 февраля 2023 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, составив 1,8136 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8136

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,1719

1 Аргентинское песо

0,0088

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3293

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0938

100 Вон Республики Корея

0,1312

1 Чешская крона

0,0765

100 Чилийских песо

0,2132

1 Китайский юань

0,2474

1 Датская крона

0,2436

1 Грузинский лари

0,6457

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0443

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1640

1 Швейцарский франк

1,8401

1 Израильский шекель

0,4752

1 Канадский доллар

1,2616

1 Кувейтский динар

5,5474

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3836

1 Мексиканское песо

0,0924

1 Молдавский лей

0,0909

1 Египетский фунт

0,0556

1 Норвежская крона

0,1657

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3823

1 Сингапурский доллар

1,2711

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2626

1 Турецкая лира

0,0901

1 Тайваньский доллар

0,0559

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2654

1 Новозеландский доллар

1,0611

Золото (1 унция)

3125,5860

Серебро (1 унция)

36,9127

Платина (1 унция)

1577,5320

Палладий (1 унция)

2554,6495
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.02.2023)

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