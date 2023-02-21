Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, составив 1,8136 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.

https://static.report.az/photo/624488ba-de69-3e19-a3d7-029843bc9e8d.jpg https://static.report.az/photo/624488ba-de69-3e19-a3d7-029843bc9e8d.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, составив 1,8136 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8136 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,1719 1 Аргентинское песо 0,0088 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3293 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0938 100 Вон Республики Корея 0,1312 1 Чешская крона 0,0765 100 Чилийских песо 0,2132 1 Китайский юань 0,2474 1 Датская крона 0,2436 1 Грузинский лари 0,6457 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0443 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1640 1 Швейцарский франк 1,8401 1 Израильский шекель 0,4752 1 Канадский доллар 1,2616 1 Кувейтский динар 5,5474 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0196 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3836 1 Мексиканское песо 0,0924 1 Молдавский лей 0,0909 1 Египетский фунт 0,0556 1 Норвежская крона 0,1657 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3823 1 Сингапурский доллар 1,2711 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2626 1 Турецкая лира 0,0901 1 Тайваньский доллар 0,0559 1 Таджикский сомони 0,1656 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2654 1 Новозеландский доллар 1,0611 Золото (1 унция) 3125,5860 Серебро (1 унция) 36,9127 Платина (1 унция) 1577,5320 Палладий (1 унция) 2554,6495 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.02.2023)