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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 января 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9252, курс рубля не изменился - 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9252

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,2222

1 Аргентинское песо

0,0163

1 Белорусский рубль

0,6622

1 Бразильский реал

0,3127

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1114

100 Вон Республики Корея

0,1424

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2119

1 Китайский юань

0,2680

1 Датская крона

0,2586

1 Грузинский лари

0,5525

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3109

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1844

1 Швейцарский франк

1,8567

1 Израильский шекель

0,5413

1 Канадский доллар

1,3570

1 Кувейтский динар

5,6232

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0828

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1924

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4250

1 Сингапурский доллар

1,2628

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3841

1 Турецкая лира

0,1267

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0600

100 Японских йен

1,4942

1 Новозеландский доллар

1,1440

Золото (1 унция)

3130,2355

Серебро (1 унция)

41,5550

Платина (1 унция)

1766,0280

Палладий (1 унция)

3471,1450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2022)

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