Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9252, курс рубля не изменился - 0,0221 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9252 1 Российский рубль 0,0221 1 Австралийский доллар 1,2222 1 Аргентинское песо 0,0163 1 Белорусский рубль 0,6622 1 Бразильский реал 0,3127 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1114 100 Вон Республики Корея 0,1424 1 Чешская крона 0,0792 100 Чилийских песо 0,2119 1 Китайский юань 0,2680 1 Датская крона 0,2586 1 Грузинский лари 0,5525 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3109 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1844 1 Швейцарский франк 1,8567 1 Израильский шекель 0,5413 1 Канадский доллар 1,3570 1 Кувейтский динар 5,6232 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0828 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1924 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4250 1 Сингапурский доллар 1,2628 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3841 1 Турецкая лира 0,1267 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0600 100 Японских йен 1,4942 1 Новозеландский доллар 1,1440 Золото (1 унция) 3130,2355 Серебро (1 унция) 41,5550 Платина (1 унция) 1766,0280 Палладий (1 унция) 3471,1450 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.01.2022)