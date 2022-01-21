Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9252, курс рубля не изменился - 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9252
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,2222
|
1 Аргентинское песо
|
0,0163
|
1 Белорусский рубль
|
0,6622
|
1 Бразильский реал
|
0,3127
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1114
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1424
|
1 Чешская крона
|
0,0792
|
100 Чилийских песо
|
0,2119
|
1 Китайский юань
|
0,2680
|
1 Датская крона
|
0,2586
|
1 Грузинский лари
|
0,5525
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3109
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1844
|
1 Швейцарский франк
|
1,8567
|
1 Израильский шекель
|
0,5413
|
1 Канадский доллар
|
1,3570
|
1 Кувейтский динар
|
5,6232
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4062
|
1 Мексиканское песо
|
0,0828
|
1 Молдавский лей
|
0,0941
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1924
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4250
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2628
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3841
|
1 Турецкая лира
|
0,1267
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0600
|
100 Японских йен
|
1,4942
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1440
|
Золото (1 унция)
|
3130,2355
|
Серебро (1 унция)
|
41,5550
|
Платина (1 унция)
|
1766,0280
|
Палладий (1 унция)
|
3471,1450