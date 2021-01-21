Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,30% - до 2,0623 маната, курс рубля упал на 0,87% - до 0,0232 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 2,0623 маната, курс рубля упал на 0,87% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0623 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,3212 1 Аргентинское песо 0,0197 1 Белорусский рубль 0,6698 1 Бразильский реал 0,3203 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1143 100 Вон Республики Корея 0,1546 1 Чешская крона 0,0790 100 Чилийских песо 0,2353 1 Китайский юань 0,2631 1 Датская крона 0,2772 1 Грузинский лари 0,5159 1 Гонконгский доллар 0,2193 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,3263 100 Индонезийских рупий 0,0121 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2042 1 Швейцарский франк 1,9128 1 Израильский шекель 0,5207 1 Канадский доллар 1,3474 1 Кувейтский динар 5,6120 1 Казахстанский тенге 0,0041 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4217 1 Мексиканское песо 0,0869 1 Молдавский лей 0,0974 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,2009 100 Узбекских сум 0,0162 1 Польский злотый 0,4550 1 Сингапурский доллар 1,2842 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4486 1 Турецкая лира 0,2291 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0602 100 Японских йен 1,6429 1 Новозеландский доллар 1,2249 Золото (1 унция) 3182,2555 Серебро (1 унция) 44,0657 Платина (1 унция) 1882,7840 Палладий (1 унция) 4053,7775 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.01.2021)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2021)