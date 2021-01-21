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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,30% - до 2,0623 маната, курс рубля упал на 0,87% - до 0,0232 маната
Финансы
21 января 2021 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 2,0623 маната, курс рубля упал на 0,87% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0623

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3212

1 Аргентинское песо

0,0197

1 Белорусский рубль

0,6698

1 Бразильский реал

0,3203

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1143

100 Вон Республики Корея

0,1546

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2353

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2772

1 Грузинский лари

0,5159

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3263

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2042

1 Швейцарский франк

1,9128

1 Израильский шекель

0,5207

1 Канадский доллар

1,3474

1 Кувейтский динар

5,6120

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4217

1 Мексиканское песо

0,0869

1 Молдавский лей

0,0974

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,2009

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4550

1 Сингапурский доллар

1,2842

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4486

1 Турецкая лира

0,2291

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0602

100 Японских йен

1,6429

1 Новозеландский доллар

1,2249

Золото (1 унция)

3182,2555

Серебро (1 унция)

44,0657

Платина (1 унция)

1882,7840

Палладий (1 унция)

4053,7775
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2021)

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