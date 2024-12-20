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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 декабря 2024 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,7609 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,16% - до 1,6425 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7609

100 российских рублей

1,6425

1 австралийский доллар

1,0583

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9005

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1172

1 чешская крона

0,0701

1 китайский юань

0,2329

1 датская крона

0,2361

1 грузинский лари

0,6072

1 гонконгский доллар

0,2188

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1219

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1538

1 швейцарский франк

1,8921

1 израильский шекель

0,4659

1 канадский доллар

1,1786

1 кувейтский динар

5,5161

100 казахстанских тенге

0,3241

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4247

1 молдавский лей

0,0926

1 норвежская крона

0,1482

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6111

1 польский злотый

0,4136

1 румынский лей

0,3539

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2491

1 Риал Саудовской Аравии

0,4522

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2186

1 Турецкая лира

0,0483

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,0806

1 Новозеландский доллар

0,9560

Золото

4416,2600

Серебро

49,2609

Платина

1566,6520

Палладий

1543,8890
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.12.2024)

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