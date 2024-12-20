Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,7609 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,16% - до 1,6425 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7609
|
100 российских рублей
|
1,6425
|
1 австралийский доллар
|
1,0583
|
1 белорусский рубль
|
0,4885
|
1 болгарский лев
|
0,9005
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1172
|
1 чешская крона
|
0,0701
|
1 китайский юань
|
0,2329
|
1 датская крона
|
0,2361
|
1 грузинский лари
|
0,6072
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,1219
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1538
|
1 швейцарский франк
|
1,8921
|
1 израильский шекель
|
0,4659
|
1 канадский доллар
|
1,1786
|
1 кувейтский динар
|
5,5161
|
100 казахстанских тенге
|
0,3241
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4247
|
1 молдавский лей
|
0,0926
|
1 норвежская крона
|
0,1482
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6111
|
1 польский злотый
|
0,4136
|
1 румынский лей
|
0,3539
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2491
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4522
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2186
|
1 Турецкая лира
|
0,0483
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,0806
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9560
|
Золото
|
4416,2600
|
Серебро
|
49,2609
|
Платина
|
1566,6520
|
Палладий
|
1543,8890