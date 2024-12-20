Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,7609 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,16% - до 1,6425 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7609 100 российских рублей 1,6425 1 австралийский доллар 1,0583 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9005 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1172 1 чешская крона 0,0701 1 китайский юань 0,2329 1 датская крона 0,2361 1 грузинский лари 0,6072 1 гонконгский доллар 0,2188 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1219 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1538 1 швейцарский франк 1,8921 1 израильский шекель 0,4659 1 канадский доллар 1,1786 1 кувейтский динар 5,5161 100 казахстанских тенге 0,3241 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4247 1 молдавский лей 0,0926 1 норвежская крона 0,1482 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6111 1 польский злотый 0,4136 1 румынский лей 0,3539 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2491 1 Риал Саудовской Аравии 0,4522 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2186 1 Турецкая лира 0,0483 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,0806 1 Новозеландский доллар 0,9560 Золото 4416,2600 Серебро 49,2609 Платина 1566,6520 Палладий 1543,8890 Подпишитесь на наш Telegram канал