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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 ноября 2023 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,67% - до 1,8568 маната, курс рубля понизился на 1,05% - до 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8568

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1134

1 Аргентинское песо

0,0048

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3463

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0931

100 Вон Республики Корея

0,1319

1 Чешская крона

0,0757

100 Чилийских песо

0,1913

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2489

1 Грузинский лари

0,6311

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1227

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1621

1 Швейцарский франк

1,9239

1 Израильский шекель

0,4573

1 Канадский доллар

1,2409

1 Кувейтский динар

5,5159

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3644

1 Мексиканское песо

0,0988

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1578

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4233

1 Сингапурский доллар

1,2679

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2558

1 Турецкая лира

0,0592

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0469

100 Японских йен

1,1411

1 Новозеландский доллар

1,0250

Золото (1 унция)

3367,9805

Серебро (1 унция)

40,3198

Платина (1 унция)

1540,5400

Палладиум (1 унция)

1805,0175
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.11.2023)

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