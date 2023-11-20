Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,67% - до 1,8568 маната, курс рубля понизился на 1,05% - до 0,0189 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8568
|
1 Российский рубль
|
0,0189
|
1 Австралийский доллар
|
1,1134
|
1 Аргентинское песо
|
0,0048
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3463
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0931
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1319
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,1913
|
1 Китайский юань
|
0,2368
|
1 Датская крона
|
0,2489
|
1 Грузинский лари
|
0,6311
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1227
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1621
|
1 Швейцарский франк
|
1,9239
|
1 Израильский шекель
|
0,4573
|
1 Канадский доллар
|
1,2409
|
1 Кувейтский динар
|
5,5159
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3644
|
1 Мексиканское песо
|
0,0988
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1578
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4233
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2679
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2558
|
1 Турецкая лира
|
0,0592
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0469
|
100 Японских йен
|
1,1411
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0250
|
Золото (1 унция)
|
3367,9805
|
Серебро (1 унция)
|
40,3198
|
Платина (1 унция)
|
1540,5400
|
Палладиум (1 унция)
|
1805,0175