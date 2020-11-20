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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,32%
Финансы
20 ноября 2020 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 2,0206 маната, курс рубля упал на 0,90% - до 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0206

1 Российский рубль

0.0222

1 Австралийский доллар

1.2400

1 Аргентинское песо

0.0212

1 Белорусский рубль

0.6646

1 Бразильский реал

0.3202

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1104

100 Вон Республики Корея

0.1527

1 Чешская крона

0.0767

100 Чилийских песо

0.2244

1 Китайский юань

0.2586

1 Датская крона

0.2712

1 Грузинский лари

0.5157

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2572

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1979

1 Швейцарский франк

1.8686

1 Израильский шекель

0.5081

1 Канадский доллар

1.3011

1 Кувейтский динар

5.5629

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4159

1 Мексиканское песо

0.0841

1 Молдавский лей

0.0990

1 Египетский фунт

0.1090

1 Норвежская крона

0.1892

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4518

1 Сингапурский доллар

1.2660

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4196

1 Турецкая лира

0.2249

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0599

100 Японских йен

1.6377

1 Новозеландский доллар

1.1777

Золото (1 унция)

3175.3535

Серебро (1 унция)

41.0735

Платина (1 унция)

1627.4440

Палладий (1 унция)

3971.9055
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.11.2020)

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