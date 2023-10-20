Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,7978 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0175 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7978
|
1 Российский рубль
|
0,0175
|
1 Австралийский доллар
|
1,0736
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3358
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0894
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1256
|
1 Чешская крона
|
0,0730
|
100 Чилийских песо
|
0,1809
|
1 Китайский юань
|
0,2323
|
1 Датская крона
|
0,2409
|
1 Грузинский лари
|
0,6316
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0628
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1551
|
1 Швейцарский франк
|
1,9038
|
1 Израильский шекель
|
0,4206
|
1 Канадский доллар
|
1,2397
|
1 Кувейтский динар
|
5,4965
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3561
|
1 Мексиканское песо
|
0,0928
|
1 Молдавский лей
|
0,0936
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1543
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4039
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2382
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2274
|
1 Турецкая лира
|
0,0607
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0526
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0464
|
100 Японских йен
|
1,1344
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9912
|
Золото (1 унция)
|
3361,4185
|
Серебро (1 унция)
|
38,9360
|
Платина (1 унция)
|
1515,9750
|
Палладиум (1 унция)
|
1900,5150