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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 октября 2023 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,7978 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7978

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,0736

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3358

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0894

100 Вон Республики Корея

0,1256

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1809

1 Китайский юань

0,2323

1 Датская крона

0,2409

1 Грузинский лари

0,6316

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0628

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1551

1 Швейцарский франк

1,9038

1 Израильский шекель

0,4206

1 Канадский доллар

1,2397

1 Кувейтский динар

5,4965

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3561

1 Мексиканское песо

0,0928

1 Молдавский лей

0,0936

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1543

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4039

1 Сингапурский доллар

1,2382

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2274

1 Турецкая лира

0,0607

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,1344

1 Новозеландский доллар

0,9912

Золото (1 унция)

3361,4185

Серебро (1 унция)

38,9360

Платина (1 унция)

1515,9750

Палладиум (1 унция)

1900,5150
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2023)

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