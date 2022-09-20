Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,7037, курс рубля не изменился - 0,0282 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7037
|
1 Российский рубль
|
0,0282
|
1 Австралийский доллар
|
1,1420
|
1 Аргентинское песо
|
0,0118
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3289
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0961
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1224
|
1 Чешская крона
|
0,0695
|
100 Чилийских песо
|
0,1842
|
1 Китайский юань
|
0,2425
|
1 Датская крона
|
0,2291
|
1 Грузинский лари
|
0,5980
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9427
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1575
|
1 Швейцарский франк
|
1,7605
|
1 Израильский шекель
|
0,4943
|
1 Канадский доллар
|
1,2824
|
1 Кувейтский динар
|
5,5067
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3734
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0879
|
1 Египетский фунт
|
0,0875
|
1 Норвежская крона
|
0,1663
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3612
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2079
|
1 Саудовский риал
|
0,4522
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2000
|
1 Турецкая лира
|
0,0929
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0542
|
1 Таджикский сомони
|
0,1661
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1864
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0092
|
Золото (1 унция)
|
2844,0405
|
Серебро (1 унция)
|
33,0759
|
Платина (1 унция)
|
1563,0310
|
Палладий (1 унция)
|
3594,4655