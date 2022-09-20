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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 сентября 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,7037, курс рубля не изменился - 0,0282 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7037

1 Российский рубль

0,0282

1 Австралийский доллар

1,1420

1 Аргентинское песо

0,0118

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3289

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0961

100 Вон Республики Корея

0,1224

1 Чешская крона

0,0695

100 Чилийских песо

0,1842

1 Китайский юань

0,2425

1 Датская крона

0,2291

1 Грузинский лари

0,5980

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

1,9427

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1575

1 Швейцарский франк

1,7605

1 Израильский шекель

0,4943

1 Канадский доллар

1,2824

1 Кувейтский динар

5,5067

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3734

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0875

1 Норвежская крона

0,1663

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3612

1 Сингапурский доллар

1,2079

1 Саудовский риал

0,4522

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2000

1 Турецкая лира

0,0929

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1661

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1864

1 Новозеландский доллар

1,0092

Золото (1 унция)

2844,0405

Серебро (1 унция)

33,0759

Платина (1 унция)

1563,0310

Палладий (1 унция)

3594,4655
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.09.2022)

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