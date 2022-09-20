Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/abdb5ba5-aa55-3d66-b578-de384f5dc859.jpeg https://static.report.az/photo/abdb5ba5-aa55-3d66-b578-de384f5dc859.jpeg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,7037, курс рубля не изменился - 0,0282 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7037 1 Российский рубль 0,0282 1 Австралийский доллар 1,1420 1 Аргентинское песо 0,0118 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3289 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0961 100 Вон Республики Корея 0,1224 1 Чешская крона 0,0695 100 Чилийских песо 0,1842 1 Китайский юань 0,2425 1 Датская крона 0,2291 1 Грузинский лари 0,5980 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 1,9427 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1575 1 Швейцарский франк 1,7605 1 Израильский шекель 0,4943 1 Канадский доллар 1,2824 1 Кувейтский динар 5,5067 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3734 1 Мексиканское песо 0,0853 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0875 1 Норвежская крона 0,1663 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3612 1 Сингапурский доллар 1,2079 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2000 1 Турецкая лира 0,0929 1 Тайваньский доллар 0,0542 1 Таджикский сомони 0,1661 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1864 1 Новозеландский доллар 1,0092 Золото (1 унция) 2844,0405 Серебро (1 унция) 33,0759 Платина (1 унция) 1563,0310 Палладий (1 унция) 3594,4655 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.09.2022)