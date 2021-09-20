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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 сентября 2021 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,9912, курс рубля на 0,8% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9912

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2300

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6852

1 Бразильский реал

0,3214

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1146

100 Вон Республики Корея

0,1432

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2167

1 Китайский юань

0, 2629

1 Датская крона

0,2678

1 Грузинский лари

0, 5468

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3304

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1953

1 Швейцарский франк

1,8233

1 Израильский шекель

0, 5297

1 Канадский доллар

1,3284

1 Кувейтский динар

5,6495

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4059

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1944

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4337

1 Сингапурский доллар

1,2582

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4184

1 Турецкая лира

0,1965

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0638

100 Японских йен

1,5468

1 Новозеландский доллар

1,1942

Золото (1 унция)

2971,2430

Серебро (1 унция)

37,6943

Платина (1 унция)

1564,0000

Палладий (1 унция)

3315,1700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.09.2021)

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