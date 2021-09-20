Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,9912, курс рубля на 0,8% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9912 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2300 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6852 1 Бразильский реал 0,3214 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1146 100 Вон Республики Корея 0,1432 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2167 1 Китайский юань 0, 2629 1 Датская крона 0,2678 1 Грузинский лари 0, 5468 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3304 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1953 1 Швейцарский франк 1,8233 1 Израильский шекель 0, 5297 1 Канадский доллар 1,3284 1 Кувейтский динар 5,6495 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4059 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1944 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4337 1 Сингапурский доллар 1,2582 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4184 1 Турецкая лира 0,1965 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0638 100 Японских йен 1,5468 1 Новозеландский доллар 1,1942 Золото (1 унция) 2971,2430 Серебро (1 унция) 37,6943 Платина (1 унция) 1564,0000 Палладий (1 унция) 3315,1700 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.09.2021)