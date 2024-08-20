О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 августа 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 1,8830 маната, курс рубля понизился на 0,52% - до 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8830

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1421

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3141

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0958

100 Вон Республики Корея

0,1276

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,1841

1 Китайский юань

0,2379

1 Датская крона

0,2523

1 Грузинский лари

0,6320

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2065

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1647

1 Швейцарский франк

1,9720

1 Израильский шекель

0,4581

1 Канадский доллар

1,2467

1 Кувейтский динар

5,5617

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3887

1 Мексиканское песо

0,0910

1 Молдавский лей

0,0974

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1609

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4415

1 Сингапурский доллар

1,2983

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2801

1 Турецкая лира

0,0504

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1569

1 Новозеландский доллар

1,0401

Золото (1 унция)

4251,4450

Серебро (1 унция)

49,8551

Платина (1 унция)

1631,0310

Палладиум (1 унция)

1573,0015
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2024)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2024)
20 августа 2024 г. 09:09
Активы суверенного фонда Саудовской Аравии достигли $925 млрд
Активы суверенного фонда Саудовской Аравии достигли $925 млрд
20 августа 2024 г. 02:19
Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года
Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года
19 августа 2024 г. 17:42
Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз
Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз
19 августа 2024 г. 15:41
Азербайджанская строительная компания увеличивает уставный капитал на 7%
Азербайджанская строительная компания увеличивает уставный капитал на 7%
19 августа 2024 г. 12:16
Чистая прибыль турецкой дочки PASHA Bank выросла на 84%
Чистая прибыль турецкой "дочки" PASHA Bank выросла на 84%
19 августа 2024 г. 11:27
В США призвали корректировать монетарную политику ФРС
В США призвали корректировать монетарную политику ФРС
19 августа 2024 г. 11:18
PASHA Bank Georgia завершил I полугодие с прибылью
PASHA Bank Georgia завершил I полугодие с прибылью
19 августа 2024 г. 11:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2024)
19 августа 2024 г. 09:21
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня
18 августа 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi