Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 1,8830 маната, курс рубля понизился на 0,52% - до 0,0189 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8830
|
1 Российский рубль
|
0,0189
|
1 Австралийский доллар
|
1,1421
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3141
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0958
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1276
|
1 Чешская крона
|
0,0749
|
100 Чилийских песо
|
0,1841
|
1 Китайский юань
|
0,2379
|
1 Датская крона
|
0,2523
|
1 Грузинский лари
|
0,6320
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2065
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1647
|
1 Швейцарский франк
|
1,9720
|
1 Израильский шекель
|
0,4581
|
1 Канадский доллар
|
1,2467
|
1 Кувейтский динар
|
5,5617
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3887
|
1 Мексиканское песо
|
0,0910
|
1 Молдавский лей
|
0,0974
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1609
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4415
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2983
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2801
|
1 Турецкая лира
|
0,0504
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1604
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1569
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0401
|
Золото (1 унция)
|
4251,4450
|
Серебро (1 унция)
|
49,8551
|
Платина (1 унция)
|
1631,0310
|
Палладиум (1 унция)
|
1573,0015