Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 1,8830 маната, курс рубля понизился на 0,52% - до 0,0189 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8830 1 Российский рубль 0,0189 1 Австралийский доллар 1,1421 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3141 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0958 100 Вон Республики Корея 0,1276 1 Чешская крона 0,0749 100 Чилийских песо 0,1841 1 Китайский юань 0,2379 1 Датская крона 0,2523 1 Грузинский лари 0,6320 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2065 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1647 1 Швейцарский франк 1,9720 1 Израильский шекель 0,4581 1 Канадский доллар 1,2467 1 Кувейтский динар 5,5617 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3887 1 Мексиканское песо 0,0910 1 Молдавский лей 0,0974 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1609 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4415 1 Сингапурский доллар 1,2983 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2801 1 Турецкая лира 0,0504 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1604 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 100 Японских йен 1,1569 1 Новозеландский доллар 1,0401 Золото (1 унция) 4251,4450 Серебро (1 унция) 49,8551 Платина (1 унция) 1631,0310 Палладиум (1 унция) 1573,0015 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.08.2024)