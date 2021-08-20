Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9867, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9867 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,2142 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6755 1 Бразильский реал 0,3139 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1118 100 Вон Республики Корея 0,1442 1 Чешская крона 0,0778 100 Чилийских песо 0,2160 1 Китайский юань 0, 2615 1 Датская крона 0,2672 1 Грузинский лари 0, 5426 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3177 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1932 1 Швейцарский франк 1,8550 1 Израильский шекель 0, 5234 1 Канадский доллар 1,3225 1 Кувейтский динар 5,6461 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1127 1 Малазийский ринггит 0,4012 1 Мексиканское песо 0,0844 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0, 1880 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4337 1 Сингапурский доллар 1,2467 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4099 1 Турецкая лира 0,1993 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0639 100 Японских йен 1,5493 1 Новозеландский доллар 1,1622 Золото (1 унция) 3037,0160 Серебро (1 унция) 39,5970 Платина (1 унция) 1677,5345 Палладий (1 унция) 3966,4315 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.08.2021)