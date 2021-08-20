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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
20 августа 2021 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9867, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9867

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2142

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6755

1 Бразильский реал

0,3139

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1118

100 Вон Республики Корея

0,1442

1 Чешская крона

0,0778

100 Чилийских песо

0,2160

1 Китайский юань

0, 2615

1 Датская крона

0,2672

1 Грузинский лари

0, 5426

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3177

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1932

1 Швейцарский франк

1,8550

1 Израильский шекель

0, 5234

1 Канадский доллар

1,3225

1 Кувейтский динар

5,6461

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4012

1 Мексиканское песо

0,0844

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0, 1880

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4337

1 Сингапурский доллар

1,2467

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4099

1 Турецкая лира

0,1993

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0639

100 Японских йен

1,5493

1 Новозеландский доллар

1,1622

Золото (1 унция)

3037,0160

Серебро (1 унция)

39,5970

Платина (1 унция)

1677,5345

Палладий (1 унция)

3966,4315
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2021)

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