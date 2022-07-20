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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 июля 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,1%, до 1,7419, курс рубля - на 1,3%, до 0,0301 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7419

1 Российский рубль

0,0301

1 Австралийский доллар

1,1767

1 Аргентинское песо

0,0132

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3141

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0994

100 Вон Республики Корея

0,1299

1 Чешская крона

0,0711

100 Чилийских песо

0,1835

1 Китайский юань

0,2520

1 Датская крона

0,2340

1 Грузинский лари

0,6021

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0453

100 Индонезийских рупий

0, 0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1665

1 Швейцарский франк

1,7556

1 Израильский шекель

0,4947

1 Канадский доллар

1,3216

1 Кувейтский динар

5,5303

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3822

1 Мексиканское песо

0,0829

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0899

1 Норвежская крона

0,1719

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3664

1 Сингапурский доллар

1,2227

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2441

1 Турецкая лира

0,0968

1 Тайваньский доллар

0,0569

1 Таджикский сомони

0,1620

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,2323

1 Новозеландский доллар

1,0660

Золото (1 унция)

2910,7060

Серебро (1 унция)

31,9979

Платина (1 унция)

1505,9790

Палладий (1 унция)

3225,0870
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.07.2022)

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