Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,1%, до 1,7419, курс рубля - на 1,3%, до 0,0301 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7419 1 Российский рубль 0,0301 1 Австралийский доллар 1,1767 1 Аргентинское песо 0,0132 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3141 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0994 100 Вон Республики Корея 0,1299 1 Чешская крона 0,0711 100 Чилийских песо 0,1835 1 Китайский юань 0,2520 1 Датская крона 0,2340 1 Грузинский лари 0,6021 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0453 100 Индонезийских рупий 0, 0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1665 1 Швейцарский франк 1,7556 1 Израильский шекель 0,4947 1 Канадский доллар 1,3216 1 Кувейтский динар 5,5303 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0211 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3822 1 Мексиканское песо 0,0829 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0899 1 Норвежская крона 0,1719 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3664 1 Сингапурский доллар 1,2227 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2441 1 Турецкая лира 0,0968 1 Тайваньский доллар 0,0569 1 Таджикский сомони 0,1620 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,2323 1 Новозеландский доллар 1,0660 Золото (1 унция) 2910,7060 Серебро (1 унция) 31,9979 Платина (1 унция) 1505,9790 Палладий (1 унция) 3225,0870 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.07.2022)