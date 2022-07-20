Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,1%, до 1,7419, курс рубля - на 1,3%, до 0,0301 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7419
|
1 Российский рубль
|
0,0301
|
1 Австралийский доллар
|
1,1767
|
1 Аргентинское песо
|
0,0132
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3141
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0994
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1299
|
1 Чешская крона
|
0,0711
|
100 Чилийских песо
|
0,1835
|
1 Китайский юань
|
0,2520
|
1 Датская крона
|
0,2340
|
1 Грузинский лари
|
0,6021
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0453
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1665
|
1 Швейцарский франк
|
1,7556
|
1 Израильский шекель
|
0,4947
|
1 Канадский доллар
|
1,3216
|
1 Кувейтский динар
|
5,5303
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3822
|
1 Мексиканское песо
|
0,0829
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0899
|
1 Норвежская крона
|
0,1719
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3664
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2227
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2441
|
1 Турецкая лира
|
0,0968
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0569
|
1 Таджикский сомони
|
0,1620
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,2323
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0660
|
Золото (1 унция)
|
2910,7060
|
Серебро (1 унция)
|
31,9979
|
Платина (1 унция)
|
1505,9790
|
Палладий (1 унция)
|
3225,0870