Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне - 1,7895, курс рубля вырос на 2,74%, до 0,0300 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7895
|
1 Российский рубль
|
0,0300
|
1 Австралийский доллар
|
1,1836
|
1 Аргентинское песо
|
0,0138
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3299
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1063
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1317
|
1 Чешская крона
|
0,0724
|
100 Чилийских песо
|
0,1941
|
1 Китайский юань
|
0,2546
|
1 Датская крона
|
0,2406
|
1 Грузинский лари
|
0,5790
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0218
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0805
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1677
|
1 Швейцарский франк
|
1,7582
|
1 Израильский шекель
|
0,4917
|
1 Канадский доллар
|
1,3073
|
1 Кувейтский динар
|
5,5378
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0212
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3862
|
1 Мексиканское песо
|
0,0837
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0907
|
1 Норвежская крона
|
0,1707
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3825
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2269
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2699
|
1 Турецкая лира
|
0,0980
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0572
|
1 Таджикский сомони
|
0,1521
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,2599
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0759
|
Золото (1 унция)
|
3133,9330
|
Серебро (1 унция)
|
36,9524
|
Платина (1 унция)
|
1594,4725
|
Палладий (1 унция)
|
3153,5680