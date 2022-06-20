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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 июня 2022 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне - 1,7895, курс рубля вырос на 2,74%, до 0,0300 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7895

1 Российский рубль

0,0300

1 Австралийский доллар

1,1836

1 Аргентинское песо

0,0138

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3299

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1063

100 Вон Республики Корея

0,1317

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1941

1 Китайский юань

0,2546

1 Датская крона

0,2406

1 Грузинский лари

0,5790

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0218

1 Британский фунт стерлингов

2,0805

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1677

1 Швейцарский франк

1,7582

1 Израильский шекель

0,4917

1 Канадский доллар

1,3073

1 Кувейтский динар

5,5378

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0212

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3862

1 Мексиканское песо

0,0837

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0907

1 Норвежская крона

0,1707

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3825

1 Сингапурский доллар

1,2269

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2699

1 Турецкая лира

0,0980

1 Тайваньский доллар

0,0572

1 Таджикский сомони

0,1521

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,2599

1 Новозеландский доллар

1,0759

Золото (1 унция)

3133,9330

Серебро (1 унция)

36,9524

Платина (1 унция)

1594,4725

Палладий (1 унция)

3153,5680
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.06.2022)

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