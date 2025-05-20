Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,9122 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, - до 2,1087 маната.