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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)
Финансы
20 мая 2025 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,9122 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, - до 2,1087 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9122

100 российских рублей

2,1087

1 австралийский доллар

1,0927

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9774

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1221

1 чешская крона

0,0769

1 китайский юань

0,2354

1 датская крона

0,2563

1 грузинский лари

0,6207

1 гонконгский доллар

0,2173

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,2730

10 000 иранских риалов

0,0298

1 шведская крона

0,1757

1 швейцарский франк

2,0385

1 израильский шекель

0,4809

1 канадский доллар

1,2177

1 кувейтский динар

5,5348

100 казахстанских тенге

0,3327

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4755

1 молдавский лей

0,0979

1 норвежская крона

0,1649

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6023

1 польский злотый

0,4498

1 румынский лей

0,3791

1 сербский динар

0,0163

1 сингапурский доллар

1,3136

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3008

1 Турецкая лира

0,0438

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1753

1 Новозеландский доллар

1,0068

Золото

5471,2290

Серебро

54,8216

Платина

1707,9475

Палладий

1658,4095
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.05.2025)

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