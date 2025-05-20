Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,9122 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, - до 2,1087 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9122
|
100 российских рублей
|
2,1087
|
1 австралийский доллар
|
1,0927
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9774
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1221
|
1 чешская крона
|
0,0769
|
1 китайский юань
|
0,2354
|
1 датская крона
|
0,2563
|
1 грузинский лари
|
0,6207
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,2730
|
10 000 иранских риалов
|
0,0298
|
1 шведская крона
|
0,1757
|
1 швейцарский франк
|
2,0385
|
1 израильский шекель
|
0,4809
|
1 канадский доллар
|
1,2177
|
1 кувейтский динар
|
5,5348
|
100 казахстанских тенге
|
0,3327
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4755
|
1 молдавский лей
|
0,0979
|
1 норвежская крона
|
0,1649
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6023
|
1 польский злотый
|
0,4498
|
1 румынский лей
|
0,3791
|
1 сербский динар
|
0,0163
|
1 сингапурский доллар
|
1,3136
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3008
|
1 Турецкая лира
|
0,0438
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1753
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0068
|
Золото
|
5471,2290
|
Серебро
|
54,8216
|
Платина
|
1707,9475
|
Палладий
|
1658,4095