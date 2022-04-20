Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43%, до 1,8391, курс рубля - на 0,96%, до 0,0211 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8391
|
1 Российский рубль
|
0,0211
|
1 Австралийский доллар
|
1,2620
|
1 Аргентинское песо
|
0,0149
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3642
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1137
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1378
|
1 Чешская крона
|
0,0753
|
100 Чилийских песо
|
0,2073
|
1 Китайский юань
|
0,2657
|
1 Датская крона
|
0,2472
|
1 Грузинский лари
|
0,5606
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2160
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1791
|
1 Швейцарский франк
|
1,7878
|
1 Израильский шекель
|
0,5254
|
1 Канадский доллар
|
1,3509
|
1 Кувейтский динар
|
5,5621
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3981
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0920
|
1 Египетский фунт
|
0,0921
|
1 Норвежская крона
|
0,1931
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3967
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2441
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3179
|
1 Турецкая лира
|
0,1160
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0581
|
1 Таджикский сомони
|
0,1363
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3222
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1508
|
Золото (1 унция)
|
3304,1200
|
Серебро (1 унция)
|
42,5846
|
Платина (1 унция)
|
1667,7000
|
Палладий (1 унция)
|
4089,5710