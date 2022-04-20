Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43%, до 1,8391, курс рубля - на 0,96%, до 0,0211 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8391 1 Российский рубль 0,0211 1 Австралийский доллар 1,2620 1 Аргентинское песо 0,0149 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3642 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1137 100 Вон Республики Корея 0,1378 1 Чешская крона 0,0753 100 Чилийских песо 0,2073 1 Китайский юань 0,2657 1 Датская крона 0,2472 1 Грузинский лари 0,5606 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0222 1 Британский фунт стерлингов 2,2160 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1791 1 Швейцарский франк 1,7878 1 Израильский шекель 0,5254 1 Канадский доллар 1,3509 1 Кувейтский динар 5,5621 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3981 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0920 1 Египетский фунт 0,0921 1 Норвежская крона 0,1931 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3967 1 Сингапурский доллар 1,2441 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3179 1 Турецкая лира 0,1160 1 Тайваньский доллар 0,0581 1 Таджикский сомони 0,1363 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3222 1 Новозеландский доллар 1,1508 Золото (1 унция) 3304,1200 Серебро (1 унция) 42,5846 Платина (1 унция) 1667,7000 Палладий (1 унция) 4089,5710 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.04.2022)