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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 апреля 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43%, до 1,8391, курс рубля - на 0,96%, до 0,0211 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8391

1 Российский рубль

0,0211

1 Австралийский доллар

1,2620

1 Аргентинское песо

0,0149

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3642

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1137

100 Вон Республики Корея

0,1378

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,2073

1 Китайский юань

0,2657

1 Датская крона

0,2472

1 Грузинский лари

0,5606

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,2160

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1791

1 Швейцарский франк

1,7878

1 Израильский шекель

0,5254

1 Канадский доллар

1,3509

1 Кувейтский динар

5,5621

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3981

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0920

1 Египетский фунт

0,0921

1 Норвежская крона

0,1931

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3967

1 Сингапурский доллар

1,2441

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3179

1 Турецкая лира

0,1160

1 Тайваньский доллар

0,0581

1 Таджикский сомони

0,1363

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3222

1 Новозеландский доллар

1,1508

Золото (1 унция)

3304,1200

Серебро (1 унция)

42,5846

Платина (1 унция)

1667,7000

Палладий (1 унция)

4089,5710
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.04.2022)

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